霸總，你愛說笑了2／王傳一跳脫「嚴肅男神」 合體朱德剛玩起相聲

總給人嚴肅正派印象的王傳一，居然跳進了傳統相聲的領域、打算讓人哈哈大笑，這本身就是一件十分搞笑的舉動。王傳一解釋自己是冷面笑匠，要慢慢觀察周遭的人，找到機會才會講笑話，所以在很多戲劇的幕後花絮，都能看到他搞笑的一面。

印象中的王傳一，近期都接演很嚴肅的角色，無論是電視劇《八尺門的辯護人》的檢察官，到大愛劇場《在光裏的人》的偏鄉行醫醫生，給人一種剛正不二的形象。所以當他宣布，跟相聲大師朱德剛一起搭檔，挑戰《壹加一剛好比三小》的相聲脫口秀，儼然要開始轉型了。

外界不知道的是，2009年王傳一因為拍戲的關係，就認識了朱德剛，知道傳統相聲都是要去拜師學藝的，「我原本其實也是想說，『剛哥，要不要乾脆也收我為徒？我跟你學點東西？』可是後來才知道，真正的相聲不管是從搭檯、燈光、桌案等，全部都要把它完整做出來，才可以有資格說是一個真正的相聲演員。」

時代變了 我們也會講諧音哏笑料

因此，兩個人的合作，也不是傳統的相聲，更像是混合了現代流行的「站立喜劇」（Stand Up Comedy）、日本的漫才，加上舞台劇形式與傳統相聲的融合，把新的跟舊的都放在一起。最明顯的例子，朱德剛告訴他，在台上發音要宏亮，「你聲音要丟出去、要穿透，要讓坐在最後一排的人也能聽到。」「可是，現在已經有麥克風啦？！」

王傳一解釋，這種新與舊的衝突，本身就是最標準的相聲段子。另外一個對比，則是傳統相聲講究字正腔圓，但現在則流行諧音哏、各種諧音造成的笑話。王傳一說，關於這一點，朱德剛本身語言天賦很強，「他會說很多方言，無論是台語、客語或是原住民的語言，他都會，而且是精通的。所以我們也會講一些諧音哏的笑料。」

其實光是從劇名《壹加一剛好比三小》，就已經感受到各種兼容並蓄的不正經，但背後也有些嚴肅的想法，王傳一說主要是覺得時下年輕人語速過快，闡述的邏輯可能會有一些跳躍性思考，或者太常用滑音的方式講話，「這沒有不好，但我們想闡述的是，可以讓語速放慢，因為每一幕都有不同的核心思想，不光只是做一個好笑的、打嘴砲的。希望觀眾來欣賞到的表演藝術，不見得總是深沉的，而是淺顯易懂又有趣的內容。」

面對觀眾 聲音裡有喜怒哀樂情緒

來到現代，相聲表演最有意思的部分，已經不再是靠傳統聲音的演出了，而是要兼顧現場觀眾的情緒，也算是一種劇場演出，王傳一說，「以前我們聽相聲的時候，就是放錄音帶，不管是哪一位大師，從魏龍豪、吳兆南，到現在的德雲社都是。但現在已經不一樣了，這次想要表演的喜怒哀樂種種情緒，都在聲音裡面，最重要的是節奏。不管什麼時候該搭話，或者該慢一拍，效果就會不一樣。也要感受到觀眾的呼吸，劇場裡頭是有一個情緒在，不可能在台上一直做自己的演出，沒有顧慮到觀眾是否能接到你的表演，這都要學習與感受，才會是一個成功的舞台劇。」

