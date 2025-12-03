霸總，你愛說笑了3／聲線迷人「挑戰新領域」 王傳一：觀眾會看到我不同面向

傳統相聲光聽錄音就夠歡樂了，王傳一解釋現代的相聲表演更融入了劇場演出的理念，表演者更注重台下觀眾的反應與互動。

印象中的王傳一，近期都接演很嚴肅的角色，無論是電視劇《八尺門的辯護人》的檢察官，到大愛劇場《在光裏的人》的偏鄉行醫醫生，給人一種剛正不二的形象。所以當他宣布，跟相聲大師朱德剛一起搭檔，挑戰《壹加一剛好比三小》的相聲脫口秀，儼然要開始轉型了。

以聲音做為表演的形式，從以往的廣播，已經進化到時下的Podcast，王傳一的嗓音其實很有磁性，很適合做有聲書的朗讀，我建議如果他朗讀一些羅曼史小說，像是時下氾濫成災的「霸道總裁」系列，應該會造成很反差的趣味。

關於這點，王傳一覺得很有趣，「其實拍偶像劇的時候，被設定在『高富帥』戲路，霸道總裁的故事我大概也演了不下7、8個。」歸根究底，他一直對各種挑戰嘗試保持開放的態度，也許會有形象落差，讓人直呼意外，「我相信觀眾都會看到不同的面相。」

下一個挑戰是什麼？好像王傳一很久沒演過反派了？「因為剛好大概40歲上下，比如說檢察官、醫生等角色，就會想到我。我恰好是這個年紀，反而想要多接反派。」上次演反派，是在《痞子英雄》的時候，「對啊，很過癮，而且反差很大！」

5月5日生，以偶像團體「可米小子」出道，以《魔蠍》榮獲第40屆金鐘獎戲劇類（單元劇）男配角獎，並曾入圍44屆金鐘獎戲劇節目男配角獎、第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。新作《壹加一剛好比三小》於OPENTIX兩廳院售票系統預售，預計2026年2月起於台中中山堂、台北南海劇場、竹北表演廳、高雄大東演藝廳等地巡迴公演。

造型：Claire Woo 化妝：柯阿啾（KO A JO） 髮型：Hannah Hou @UNDER hair 服裝提供：BOSS、John Varvatos、TAG Heuer

