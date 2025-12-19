霹靂小組進駐！北車、中山站爆隨機殺人 警政署下令：全國大眾運輸提高見警率

台北車站、台北捷運中山站今（19）日晚間接連發生丟擲煙霧彈、隨機攻擊民眾，同一名嫌犯在中山犯案後在警方追捕期間墜樓，累計已有3人死亡、6人受傷。行政院長卓榮泰晚間8時於台北市政府警察局中正第一分局外向媒體表示，已向警方下達2道重要指令後，內政部警政署晚間9時許說明，已立即通報全國警察機關確實強化4項防處作為。

台北車站今日傍晚5時許，先是發生丟擲煙霧彈事件，導致1名余姓民眾受傷倒臥在地、送醫搶救，戴著面具的嫌犯逃逸不久後，又出現在下一站、台北捷運中山站的道路路面上丟擲煙霧彈，隨後亮刀衝進百貨公司誠品生活南西店，沿途隨機砍傷多名民眾，在警方追捕、試圖包圍之際，於眾目睽睽下墜樓，兩波事件包含嫌犯在內已有3人死亡、1人命危搶救、5人不同程度輕重傷。

據掌握，兩波事件犯案者均為張姓嫌犯，為本國籍、27歲，且因妨害兵役正在通緝中，作案時身上攜帶多枚煙霧彈、汽油彈、刀具，且今日傍晚於台北車站犯案前，先在今年才起租的住處縱火，目前警方正持續搜索採證。另據掌握，張姓嫌犯在台北車站造成1人死亡、1人嗆傷，在中山站外則造成1人死亡、1人命危搶救，另有4人受到不同程度砍、刺傷，張姓嫌犯本人則在墜樓送醫後，於晚間7時許宣告死亡。

卓榮泰下令徹夜查出嫌犯犯罪動機

案發後，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵、內政部長劉世芳、警政署長張榮興、台北市副市長李四川及台北市政府警察局長李西河等人陪同下，先是在晚間趕赴台北車站視察，隨後又轉往台北市政府警察局中正第一分局，並於8時許向媒體說明案情經過。卓榮泰表示，已要求衛福部通令所有受理急救醫院全力搶救受傷民眾，同時向警察機關下達2項重要指示。

卓榮泰指示，首先，目前全國各地包括鐵、公路、捷運、航空站等重要地點，目前維持高度戒備、絕不鬆懈；其次，要徹夜查出張姓嫌犯的犯罪動機，且要清查有無其他相關聯，務必讓民眾在最短時間內，了解政府所掌握的訊息，讓大家能夠取得安心。他也感謝台北市長蔣萬安、李四川，分別到各地探望受傷民眾，也跟員警做了重要交代，希望市警局能夠跟警政署通力合作，盡快偵破。

行政院長卓榮泰表示，已要求衛福部通令所有受理急救醫院全力搶救受傷民眾，同時向警察機關下達2項重要指示。（資料照，柯承惠攝）

警政署全面強化治安部署 捷運站設「霹靂小組」駐守

對此，警政署晚間9時許說明，張姓犯嫌丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成9人傷亡，警政署在案發後立即通報全國警察機關，確實強化4項防處作為，第一是提高見警率，在大眾運輸系統場站等場所，加強巡邏、重點守望，並與當地警察局及分局，加強協調、通報聯繫、立即應處，合計使用警力1932人次。而據警政署影像，目前在捷運站已有提槍的「霹靂小組」警員駐守。

警政署續指，同時指示全國警察機關強化聯防機制，針對周末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，發現不法可疑，立即通報應處；第三是要求各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大；第四則是接獲案發通報，現場應當即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

警方加派警力進駐捷運站。（警政署提供）

