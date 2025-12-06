霹靂州洪水漸退 安置關懷協助清掃
連日暴雨，馬來西亞霹靂州多個縣市陷入水患之苦，幸好雨勢趨緩，洪水也逐漸退去，慈濟志工在「安順」及「曼絨」，展開關懷與清掃行動，協助受災居民早日恢復正常生活。
連續的暴雨，霹靂州多個縣市飽受水災侵襲。洪水逐漸退去了，但霹靂州仍有4840人被安置在30個疏散中心避難。安順的慈濟志工到疏散中心關懷，採購民生物資，包括嬰兒奶粉、紙尿片，以及乾糧和麵包，隔天展開發放。在曼絨，洪水退去後，留下一片狼藉，慈濟志工分組，協助幾戶獨居長者，清理泥水、損壞的家具、物品。
「(幾天洪水才消退)，4天 3天吧 我記得是，從周三 周四 周五 周六 周日，總共5天 4天吧，我們從24號撤離的。」
鄉村委員會成員 莎比雅：「我想感謝所有願意來協助的NGO，感謝你們非常盡力地幫村民清掃家園。」
與 志工屋主 哈麗佳 ：「(阿姨 您幾歲了) 84歲，(您一個人住嗎 孩子呢) ，孩子住在曼絨。」
慈濟志工 陳碧娟：「我們就問過阿姨，她冰箱裡面的東西是什麼，因為已經停電這麼多天了，阿姨說這種全部可以清掉，然後我就打開冰箱的時候，看到它冰箱裡面所有東西，都已經腐爛了，所以那個味道是非常地重的，我感覺無從下手。」
清理工作得費好大心力，受災居民在志工的幫助下，看到恢復正常生活的希望。
更多 大愛新聞 報導：
麻坡親子班圓緣 互道感恩拉近心距離
圖文看板吸睛 校園轉角遇見靜思語
其他人也在看
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 639
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 1 天前 ・ 3
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 6
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元
依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 54 分鐘前 ・ 5
不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘
有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案週休三日，引發廣大迴響，且通過附議人數門檻，但到底能不能過關，各界有不同看法。一名網友就直言，「週休三日不可能過關的」，因為當年調整到週休二日，就花了數年時間，且當時還曾取消勞工7天假，擔心若真的實行週休三日，可能要犧牲更多，「上班族們真的願意改成這樣嗎？」文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
19歲男涉詐失聯遭中國遣返 「鹹粥嬤」終盼回愛孫？｜#鏡新聞
彰化伸港鄉一名73歲阿嬤，靠著賣鹹粥把唯一的孫子拉拔長大，但孫子前年三月出門後就下落不明，後來被證實他在中國從事跨境詐騙被逮，前天(3日)共有10名嫌犯透過小三通遣返金門，據傳阿嬤的孫子，黃姓男子也在名單內，但目前沒有獲得彰化檢方證實。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
彰化溪湖名店阿讚爌肉飯遭大火波及 燒共4戶
彰化溪湖清晨五點半傳出火警意外，其中名店阿讚爌肉飯的倉庫也陷入火海，火警總共延燒四戶，幸好屋內的人都及時逃出。 #彰化#溪湖名店#阿讚爌肉飯#火警東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「出來就打死你！」賴瑞隆兒驚爆毆打、廁所堵女同學 初選對手、陳其邁都說話了
2026年縣市長選戰火熱開打，民進黨南部大票倉競爭相當激烈，高雄市長初選呈現4搶1的狀態，《TVBS》最新民調顯示，面對國民黨定於一尊的立委柯志恩，4名綠委中僅賴瑞隆在誤差範圍內小幅領先，邱議瑩、林岱樺、許智傑則落後較多。但如今居於領先地位的賴瑞隆，卻被爆出子女涉及校園霸凌事件，且並非單一事件，包含對同學動粗、甚至揚言「打死你」。對此，賴瑞隆4日晚間發布聲明......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 53
快訊／BMW暴衝撞2車衝上人行道 駕駛命危送醫
新北市新莊區幸福路上的佳瑪商場前，今天（6日）下午1時許，1輛BMW不明原因暴衝，連續撞了1輛汽車及1輛機車，然後衝上行道，駕駛一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後，因沒了生命徵象，由救護車送醫搶救中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 19
執行蕭美琴交管勤務！ 警遭民眾車撞搶救中
副總統蕭美琴今(5日)到宜蘭視察，一名24歲的林姓員警執行交管職務時，卻遭一輛廂型車撞擊，臟器外露重傷在醫院搶救中，這名員警父親心痛不解，孩子明明休假為何要去控燈，對此總統府發聲明，蕭副總統已經行政院政委陳金德及立委陳俊宇前往關心。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
155榴彈誤射民宅！陸軍實彈演訓失準釀驚魂
（記者許皓庭／彰化報導）陸軍昨（4）日於彰化縣溪州鄉進行155公厘榴彈實彈射擊訓練時，發生砲彈偏離預定彈道的情 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
滿堂紅涉幫太子集團洗錢 北檢借提老闆娘｜#鏡新聞
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢，以及從事線上博奕犯罪，經過分析集團金流後，發現集團竟然有部分資金，是流入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的相關帳戶，再轉匯其他地方，日前「滿堂紅」老闆蔡閔如，才因為涉嫌利用旗下公司，詐騙、洗錢遭收押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
天道盟鐵霸捲毆運將案 涉教唆80萬交保
上櫃公司美而快集團董事長廖承豪捲入暴力事件，因與計程車司機發生口角後，竟兩度指使他人毆打對方。檢方調查發現，事發當天廖承豪曾與天道盟盟主鐵霸曾盈富通話，疑似請其找人教訓運將。北檢已傳喚曾盈富到案，以80萬元交保，而其弟弟太保則以證人身分無保請回。事件曝光後，廖承豪的妻子楊雅筑已在社群媒體公開道歉，表示無法認同任何不當行為。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話