霹靂州洪水漸退 安置關懷協助清掃

連日暴雨，馬來西亞霹靂州多個縣市陷入水患之苦，幸好雨勢趨緩，洪水也逐漸退去，慈濟志工在「安順」及「曼絨」，展開關懷與清掃行動，協助受災居民早日恢復正常生活。

連續的暴雨，霹靂州多個縣市飽受水災侵襲。洪水逐漸退去了，但霹靂州仍有4840人被安置在30個疏散中心避難。安順的慈濟志工到疏散中心關懷，採購民生物資，包括嬰兒奶粉、紙尿片，以及乾糧和麵包，隔天展開發放。在曼絨，洪水退去後，留下一片狼藉，慈濟志工分組，協助幾戶獨居長者，清理泥水、損壞的家具、物品。

「(幾天洪水才消退)，4天 3天吧 我記得是，從周三 周四 周五 周六 周日，總共5天 4天吧，我們從24號撤離的。」

鄉村委員會成員 莎比雅：「我想感謝所有願意來協助的NGO，感謝你們非常盡力地幫村民清掃家園。」

與 志工屋主 哈麗佳 ：「(阿姨 您幾歲了) 84歲，(您一個人住嗎 孩子呢) ，孩子住在曼絨。」

慈濟志工 陳碧娟：「我們就問過阿姨，她冰箱裡面的東西是什麼，因為已經停電這麼多天了，阿姨說這種全部可以清掉，然後我就打開冰箱的時候，看到它冰箱裡面所有東西，都已經腐爛了，所以那個味道是非常地重的，我感覺無從下手。」

清理工作得費好大心力，受災居民在志工的幫助下，看到恢復正常生活的希望。

