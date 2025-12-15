霹靂布袋戲休閒手遊《霹靂蘑菇》2026年推出，全系列角色Q版形象療癒登場

紅心辣椒今（15日）宣布取得由霹靂全球品牌授權，紅番茄愛娛樂與紅番茄愛開發聯合打造的休閒冒險手遊《霹靂蘑菇》台灣、香港與澳門營運代理權，作品預計於2026年推出。

（來源：紅心辣椒官方提供）

《霹靂蘑菇》收納霹靂布袋戲旗下全系列角色，並將傳統硬核風格轉化為療癒軟萌形象，眾所熟悉的「素還真」、「葉小釵」、「一頁書」、「最光陰」等角色，都將以前所未見的Q版樣貌齊聚一堂，從「菇境中原」出發，展開一段萌味十足卻不失瀟灑的新冒險旅程。

本作透過親民可愛的外型感，結合輕鬆的休閒冒險玩法，以世說新語的內容構想，呈現霹靂經久不衰的文化魅力。想了解更多遊戲內容及後續消息，請關注《霹靂蘑菇》官方粉絲團。

以上內容為廠商提供資料原文