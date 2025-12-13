《霹靂火》海倫馬57歲長這樣！驚喜合體張鳳書掀回憶殺

《台灣霹靂火》演員張鳳書與方岑驚喜合體。（圖／翻攝自張鳳書Instagram）





資深演員高欣欣、李國超愛情長跑超過20年，昨（12）日席開38桌補辦婚宴，由林柏妤、Gino搭檔主持，現場賓客星光熠熠，好久不見的經典八點檔《台灣霹靂火》演員張鳳書與方岑驚喜合體，掀起劇迷們滿滿回憶殺。

張鳳書與高欣欣出道時間相近，兩人很早就相識，她與李國超曾經一起演過《飛龍在天》、《梁山伯與祝英台》，昨日出席兩人的世紀婚宴，與多名八點檔圈內好友相聚，事後在社群曬出數張合照，興奮喊道：「開心參加欣欣跟國超的婚禮，見證這樣已然確切的幸福，感覺好踏實啊！祝福你們長長久久、圓圓滿滿。」

合照當中一大亮點，就是曾在《台灣霹靂火》中飾演反派角色「海倫馬」馬阿敏的方岑，她是該劇經典角色之一，台語口頭禪「咁安奈？」（是這樣嗎？）更是劇迷爭相模仿的台詞；現年57歲的方岑已轉行當水療師，穿著喜氣紅色服裝亮相，保養極佳看不出一絲歲月痕跡。



