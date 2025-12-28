霹靂魔幻樂嗨爆嘉義城市博覽會

嘉義市城市博覽會邀請霹靂布袋戲攜手嘉頌重奏團與嘉義市管樂團，推出「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」。 （記者湯朝村攝）

「３２０＋１嘉義市城市博覽會」展期進入最後一週，市府二十七日邀請霹靂布袋戲，攜手嘉頌重奏團及嘉義市管樂團推出「霹靂魔幻音樂會」。

嘉義城市博覽會系列活動於嘉義大舞台舉行，霹靂布袋戲再度獲邀，並首度攜手在地傑出演藝團隊嘉頌重奏團及嘉義市管樂團推出「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」，在熱烈掌聲中圓滿落幕。這場融合音樂、戲劇與武藝的魔幻舞台，不僅帶給觀眾耳目一新的觀演體驗，也為素有「管樂之都」美譽的嘉義市寫下跨界合作的嶄新篇章。

音樂會以五大篇章濃縮霹靂經典武林世界，從天策真龍的傳奇揭開序幕，嗜血者、異度魔界接連現身，引爆一連串正邪交鋒；一頁書、素還真等經典角色輪番登場，在管樂、國樂、西樂與武藝交織的舞台上推動劇情，最終由素還真率領群俠粉碎龍神陰謀，為全場掀起熱血沸騰的高潮。

本次演出不僅止於音樂本身，更突破形式界線。操偶師、Coser與武術表演者同台演出，讓霹靂布袋戲視覺語彙與現場音樂直接交織，角色、動作與樂聲彼此呼應，打造動靜並陳、虛實交錯的敘事舞台。