霹靂魔幻音樂會：樂武震天 重塑經典偶戲

記者劉昕翊／綜合報導

熱鬧舉辦中的2025嘉義市國際管樂節，霹靂布袋戲也共襄盛舉，攜手嘉頌管樂團等團隊，27日將在嘉義市政府北棟大樓預定地舉辦「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」，以音樂重塑霹靂布袋戲的經典世界。

嘉義市國際管樂節除有10個國家、16支國際團隊，以及國內超過百支優秀樂團齊聚，霹靂布袋戲也將現身，帶來魔幻音樂會與民眾同樂。霹靂布袋戲表示，此次以管樂為核心，由表演團隊及指揮林天吉帶領嘉頌管樂團、貳拾參樂團、鳳鳴齋國樂團等團隊合作，為觀眾帶來一場前所未有的體驗。

此外，音樂會不僅融入國樂與流行音樂元素，為霹靂多首經典旋律帶來全新面貌，呈現既厚實又細膩的聲音畫面，更結合操偶、Cosplay，以武術動作與樂團同臺，呈現霹靂獨特的視覺語彙，讓角色、樂聲與動作共同推進故事節奏，邀全民共襄盛舉，感受霹靂布袋戲的魅力。

霹靂布袋戲將舉辦「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」，以音樂重塑偶戲經典世界。（取自霹靂布袋戲臉書）