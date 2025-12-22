《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》 12/27嘉義登場

記者劉昕翊／綜合報導

2025嘉義市國際管樂節即日起至明年1月1日登場，來自全國各地及國際的重要管樂團齊聚，其中，霹靂布袋戲也一同共襄盛舉，攜手嘉頌管樂團等團隊，將於12月27日在嘉義市政府北棟大樓預定地舉辦《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》，以音樂重新塑造霹靂布袋戲的經典世界。

嘉義市國際管樂節邁入第33年，今年不僅有來自10個國家、16支國際團隊，以及國內超過百支優秀樂團齊聚嘉義，而霹靂布袋戲也將現身「管樂之都」嘉義市，帶來魔幻音樂會與民眾同樂。霹靂布袋戲表示，此次以管樂為核心，由霹靂表演團隊，以及指揮林天吉帶領嘉頌管樂團、貳拾參樂團、鳳鳴齋國樂團等團隊合作，為觀眾帶來一場前所未有的體驗。

此外，《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》不僅融入國樂與流行音樂元素，為霹靂多首經典旋律帶來全新面貌，呈現既厚實又細膩的聲音畫面，同時更結合操偶、Cosplay以武術動作，與樂團同臺呈現霹靂獨特的視覺語匯，讓角色、樂聲與動作共同推進故事節奏，邀請全民一同共襄盛舉，感受霹靂布袋戲的魅力。

霹靂布袋戲將於12月27日在嘉義市政府北棟大樓預定地舉辦《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》，以音樂重新塑造霹靂布袋戲的經典世界。（取自霹靂布袋戲臉書）

