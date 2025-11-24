霾害襲台！明空氣品質亮橘燈 環境部建議防護措施曝

即時中心／潘柏廷報導

未來台灣一週受到東北季風影響，而今（24）日晚也開始增強，環境部表示，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，內蒙古地區今日出現沙塵現象，山東半島至上海一帶出現霾害現象，研判明（25）日東北季風伴隨境外霾害及沙塵影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，減少污染排放，請留意空氣品質變化。

環境部表示，今日於內蒙古地區觀測PM10小時濃度達500至800微克/立方公尺，山東半島至上海一帶PM2.5小時濃度達50至100微克/立方公尺，明日東北季風挾帶境外污染物影響台灣空氣品質，預估明日上午北部地區PM2.5小時濃度達30至50微克/立方公尺。

午後隨東北季風往南影響至中南部地區，沙塵於午後影響北部地區，PM10小時濃度達100至150微克/立方公尺，晚間影響中南部地區，全台空氣品質多為橘色提醒等級，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度變化而有所變化，預估29日（週六）東北季風減弱，空氣品質可望改善至良好到普通等級。

對此，環境部指出，各地方環保局對於空品不良執行空污應變措施，包含針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

最後，環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩，做好防護措施， 並適時注意環境部發布的最新空氣品變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

