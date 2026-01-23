「靈動教母」周媛封號！中媒揭情色擦邊亂象

▲自封「中國性商教母」的網紅講師周媛，抖音主帳號「黑白顛周媛」被平台方永久封殺。（圖／翻攝自周媛抖音）

[NOWnews今日新聞] 自封「中國性商教母」的網紅講師周媛，近期靠著「我眼神給出去」、「身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等金句在社群網路爆紅，之後被起底周媛的付費課程收入超過2400萬人民幣（約新台幣1.09億元），學員逾萬人，吸金能力驚人。然而，周媛爆紅後也引發内容低俗和物化女性爭議，22日周媛抖音帳號已遭永久停權。對此，有中國媒體指出，像周媛這類以「女性成長」、「魅力提升」為訴求的課程在社群網路屢見不鮮，相關從業者已形成一套完整產業鏈，偏門擦邊亂象值得大眾警惕。

周媛的抖音主帳號「黑白顛周媛」22日被平台方以「違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊」為由永久封禁，另外，周媛的相關轉發、引流帳號也遭到禁止發文等處分。中國官媒《中國婦女報》特別撰文批評周媛，稱其影片課程可謂「顛覆三觀」，「內容遊走於低俗擦邊與偽『情感諮詢』的灰色地帶」。

周媛吸金能力驚人

據了解，周媛的課程分為線上與線下兩類，線上課程價格從9.9元到上千元人民幣不等，其中標價999元的課程，根據周媛商城官網顯示已有5690人學習，內容涵蓋多種情感問題諮詢與情趣方法。

而線下課程則售價更高，達到2999元和4980元人民幣的訓練營，甚至還有高階「導師私定課」與「分階研習班」，其中「全維成長研習班」售價更高達8.8萬元人民幣。除了付費課程外，周媛的網路商城還有銷售內衣、成人玩具、避孕用品等，甚至有提供醫療器械銷售，自稱配備國際化的手術室與無菌激光操作室。

▲周媛吸金能力驚人。（圖／翻攝自極目新聞）

周媛並非特例 情色擦邊已成完整產業鏈

根據《澎湃新聞》報導，像周媛這樣以「女性成長」、「魅力提升」為噱頭的講師和課程，在社群網路平台如抖音、小紅書屢見不鮮，相關從業者已形成從線上影片引流、售賣課程，帶貨成人產品，甚至推薦醫美手術的完整產業鏈。

這些課程表面以「提升女性魅力」為號召，內容卻充斥大量色情擦邊和低俗暗示，並違規販售虛假宣傳擁有醫療效果的成人產品，像是宣稱可預防卵巢早衰、陰道緊緻等等，但有業內人士坦承，這類成人產品往往售價昂貴，實際上卻並無顯著效果。

《封面新聞》報導也指出，這類所謂「性商課」渲染的兩性關系，充滿功利化的算計與對立，打著「快速吸引」的旗號，看似解決了部分人急於挽回關係的心態，卻忽視了情感發展的長期性與複雜性。事實上，兩性關係的核心永遠是健全自我認知，強化自我價值，培育獨立人格；互相尊重包容，真誠溝通，傾聽共情。主打取悦他人的表演方式，只是收割現代人焦慮的「套路課程」，其中的虛妄與陷阱，值得大眾深思與警惕。

