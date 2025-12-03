「靈動的目光」光雕展 交織臺南文化魅力

記者王勇智／臺南報導

曾在2024臺灣燈會亮相、震撼無數觀眾的光雕藝術作品「靈動的目光」再度回到臺南，並自今（3）日起至12月7日，以全新篇章於臺南市美術館2館戶外廣場展出；活動於今晚舉行開幕音樂會，在光影奔流與音樂層層推進的氛圍中，讓參觀民眾感受光影與音樂交織出的臺南文化魅力。

臺南市美術館表示，「靈動的目光」是一場百人跨界、跨世代共創的藝術行動。製作團隊歷時數月，深入臺南各大廟宇與巷弄，踏查城市文化肌理，從傳統宮廟工藝、族群聲響到當代音樂與影像，探索「觀看臺南」的多種方式。

團隊走訪南聲社、吉貝耍部落，並親訪多位傳統工藝匠師，包括剪黏人間國寶陳三火、糊紙工藝師吳文進與王明賢、粧佛工藝師黃德勝、彩繪工藝師潘岳雄等。這些在地工藝的影像與紋理被轉化為光雕、音樂與視覺語彙，呈現臺南的歷史靈魂與當代文化脈動。

活動創作陣容由光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監、音樂總監王希文統籌音樂創作，集結饒舌教父大支、金曲客語歌手米莎、音樂藝術家李竺芯，以及搖滾頑童朱頭皮與歌手史茵茵共同參與。陳怡潔表示，臺南是有生命的城市，從廟宇到巷口、從聲音到光影，希望2025「靈動的目光」能再次與民眾相遇，讓每一個人的目光都成為臺南文化延續的光。