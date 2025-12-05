「靈動的目光」 光雕把府城變潮了

光雕作品「靈動的目光」全新篇章，從百年廟埕走進當代美術館，結合光雕藝術、音樂、彩繪等多元共創，榮獲柏林設計獎、金獎，和日本Good Design Award雙料國際肯定，透過光影之間，感受台南文化脈動。

「台南府城 藏著1隻鳳凰，鳳凰的頭在赤崁，府城就是祂身體的殿堂。」

點亮夜空，「靈動的目光」閃耀燈會，這回重返台南美術2館。700位小學生彩繪鳳凰，飛躍眾人目光。 小學生 李岱儒：「看到彩色的鳳凰在飛 超繽紛的。」

小學生 李岱宸：「哥哥姐姐畫的鳳凰 動畫很漂亮。」

家長 楊以資：「鳳凰印象很深 像動畫片的感覺，跳出大人的想像 因為我們會覺得，鳳凰可能就是制式的紅色黃色，但他們可以把它變成彩色。」

串聯國寶級工藝師、南聲社、吉貝耍部落等，多元共創讓台南靈魂在光影中閃閃發光。觀眾 李玥瑩：「滿多台南的元素在裡面，滿有故事性的，起承轉合 串得非常好，在這個地點也滿有意義，想說來回味一下，劇情跟整個光雕的故事是什麼。」

「你還記得 來到這個世界時，落入眼裡的第一道光，是什麼風景嗎。」

從百年廟埕走進當代美術館，「靈動的目光」光雕展演榮獲德國、日本國際雙料金獎。 光雕藝術總監 陳怡潔：「台南其實就是一個極具文化底蘊，但又有很多潮流文化的地方，用光雕來把它整合在一起，廟埕到當代的美術館，其實更接地氣 也更把藝術，可以帶到市民的生活空間裡面。」

南美館館長 龔卓軍：「非常容易卡關的，試了很多角度之後，讓最多的觀眾看到3面的光雕投影，可以感受到這個美術館，是為所有市民而開放的美術館。」

美術館化身光之殿堂，多元共創邀你一起跨界共鳴。

