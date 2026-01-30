靈動眼神不管用了…「中國性商第一人」網紅周媛遭立案調查

周媛開設「魅力女性修煉班」，課程內容被中國網友「炎上」，怒批「有違公序良俗」。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 中國網紅周媛開設「魅力女性修煉班」，課程內容被曝光並在網上流傳，被中國網友「炎上」，怒批「有違公序良俗」。長沙市雨花區市場監督管理局今（30）日證實，已聯合公安、文化等多部門成立專班，對周媛正式立案調查，並強制勒令其停止所有線上、線下的社會行為。

根據天眼查資料顯示，周媛擔任法人與董事的「湖南黑白顛生物科技有限公司」成立於 2021 年，總部就位於長沙市雨花區的德思勤城市廣場。周媛過去在網路上大肆宣傳其「性商」理論，課程價位從 999 元到驚人的 88,000 元人民幣不等。課程內容主打教授女性如何透過眼神、肢體語言等「性商技巧」精準吸引男性，引發網友強烈質疑內容「物化女性」，將女性塑造成「討好男性」的工具，有違社會公序良俗。

廣告 廣告

周媛擔任法人與董事的「湖南黑白顛生物科技有限公司」成立於 2021 年，過去在網路上大肆宣傳其「性商」理論，課程價位從 999 元到驚人的 88,000 元人民幣不等。 圖：翻攝自 X

儘管周媛的社群帳號日前已因爭議遭到封禁，但其商業活動似乎並未停歇。據《南方都市報》披露，工作人員 25 日對外聲稱線上系統只是在「修復調整」，更直言「線下還是正常上課」。

針對這起輿論風波，長沙市委宣傳部工作人員向媒體透露，目前初步認定周媛的行為已涉嫌違反《廣告法》。長沙市雨花區市監局則強調，區政府對此高度重視，第一時間便集結公安、網信及文化部門組成專班進行調查。官方直指，周媛的行為「有違社會良好風俗」，目前除了勒令停止其名下公司「湖南黑白顛生物科技有限公司」的所有運作外，後續將視調查結果再做報告。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

未卜先知？投毒實驗？青島才傳不明感染 武漢研究所無縫接軌立推「立百病毒解藥」

柬埔寨器官黑市升級！假體檢強餵藥45天 蒙面反詐博主：15歲少年遭拆解轉賣