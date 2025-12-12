《靈境殺戮Black》黑暗系MMO將於2026年登場

▲韓國Blue Potion Games與掘夢網展開合作，簽訂手遊《靈境殺戮Black》的台港澳地區代理授權合約。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 掘夢網於12月11日宣布，取得由韓國Blue Potion Games開發的黑暗奇幻 MMORPG《靈境殺戮Black》（에오스 블랙）台港澳地區代理權，正式宣告危險的戰役即將全面展開！本作預定於2026年推出，不僅承襲了前作《靈境殺戮》史詩般的磅礡世界觀，同時將以更好的視覺品質、更清晰流暢的UI設計，以及更豐富的遊戲內容，呈現全新面貌。

《靈境殺戮Black》是一款主打「危險」與「衝突」的黑暗系MMORPG。遊戲以充滿紛爭的奇幻世界為舞台，訴說遠古眾神與巨人之王之間，連年不休的征戰。戰爭引起的仇恨和怨念逐漸侵蝕大地，能淨化受汙染的靈魂的「亞爾卡納」於焉誕生，而身為「亞爾卡納」的玩家，即將踏上影響世界命運的旅程！本作結合多元的副本系統和無限制的PVP戰鬥，讓玩家能夠在風格與玩法各異的地圖中暢快征戰、盡情打寶；也可以與全服強者正面對決，享受隨時開戰的刺激快感。此外，獨特的「奴隸系統」是最被玩家們熱議的特色玩法之一，玩家在進行PK後，落敗者的靈魂將被封印、淪為奴隸；勝者則能掌握對方的生殺大權──唯有強者才能配得上這份尊嚴和榮耀，你是否敢前來挑戰？

▲黑暗系MMORPG《靈境殺戮Black》以刺激又殘酷的PVP內容為遊戲特色，強者將獲得榮耀、弱者只能臣服！（圖／業者提供）

▲遊戲中有著多樣化的副本場景，玩家可以前往挑戰各式不同的關卡，征服高階BOSS、獲得傳說裝備！（圖／業者提供）

Blue Potion Games CEO鄭載穆與掘夢網CEO林厚伊於日前正式宣布攜手合作，雙方表示將整合研發與在地營運資源，持續優化遊戲內容、強化玩家體驗，聯手打造最危險的MMO《靈境殺戮Black》。掘夢網CEO林厚伊強調：「目前團隊正全力投入在地化營運準備工作，並持續與原廠密切討論，期望在遊戲正式上線時，能將最完善的版本呈現給玩家。我們將以最認真的態度進行營運，力求讓所有喜愛這個IP的玩家，都能在《靈境殺戮Black》中感受到它的魅力與熱血。」《靈境殺戮Black》預計於2026年在台港澳地區推出，更多遊戲資訊將會陸續公開，邀請有興趣的玩家持續關注後續消息。

▲《靈境殺戮Black》預計在2026年於台港澳地區和大家見面，邀請玩家一同來體驗！（圖／業者提供）

