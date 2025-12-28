靈媒發威？盲眼龍婆曝「2026年4大預言」：中國完成接管台灣

國際中心／綜合報導

保加利亞傳奇靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）因多次精準命中重大歷史事件而受矚目，現在有外媒分析2026年她留下的預示，直指東亞動盪，認為中國將在明年完成對台灣的掌控。此外，這份預言清單也涉及了克里姆林宮的權力更迭，宣稱普丁的統治即將劃下句點，還有人工智慧（AI）的擴張。

靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）。（圖／資料照）

巴巴萬加曾預言911恐怖襲擊、車諾比核災悲劇，以及黛安娜王妃之死等，引發熱議，如今《The Sunday Guarden》等外媒整理出巴巴萬加的「2026年4大預測」：

廣告 廣告

1.全球性衝突與地緣政治

根據目前網路流傳的解讀，巴巴萬加認為2026年歐洲與亞洲將深陷長期全球衝突，這並非指單一形式的大戰，而是透過歐洲政治分裂、軍事聯盟重組，如南海與中印邊界的地緣政治動盪，甚至是中國接管台灣等全球秩序崩解的景象。

2.外星人生命與3I/ATLAS天體

針對2026 年人類可能遭遇外星生命的說法，主要源於 2025 年發現的星際天體 3I/ATLAS，儘管天文學家已證實其為具備雙曲線軌道的自然星際物體而非太空船，但巴巴萬加的猜測，仍將其與2026年11 月進入地球大氣層的假設做連結。

3.人工智慧（AI）與科技失控

巴巴·萬加對未知力量的警告，與人工智慧的演進結合，認為2026年科技將因自動化取代「勞動力、人類過度依賴機器及倫理框架失效等因素」，且技術發展會超越人類控制。

4.氣候災難、俄羅斯領導人成為世界主宰？

網路上流傳稱，巴巴萬加預估2026 年將有地震、洪水、海嘯和極端熱浪，而信徒也將當前的極端氣候現象與可能預見的2026年天災相結合。

此外，還流傳一位俄羅斯領導人將在此時影響世界局勢；有趣的是，烏克蘭總統澤倫斯基之前才詛咒普丁「去死」。然而，這類關聯多屬基於現況的推測，缺乏證據確鑿的原話支持。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

統神開台遇地震 驚喊「非常強喔」！下秒反應笑翻網：不愧是台灣人

看煙火注意！東北季風再增強「2地炸雨」 跨年夜天氣曝光

扯！山東哥自爆每天「狂吃40顆雞蛋」 營養師急喊母湯：頭準備禿光

2026運勢大翻轉！專家揭「1生肖」桃花財運超旺 5生肖要小心

