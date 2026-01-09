靈學老師狂拍腦袋「開智慧」！樂成宮急澄清：非廟方人士

狂拍頭就能開智慧？一名靈學老師日前在台中樂成宮文昌殿，狂拍信徒的頭頂和額頭兩側，說要接引「天地智慧」幫信徒開智慧，影片在網路上爆紅。樂成宮緊急出面澄清，強調這位老師是外界人士，不是宮廟人員。

曝光的影片可以看到，一名男子雙手合十，跪在神明面前，女老師則朝男子額頭兩側不斷拍打，隨後女老師又站在男子後方，由上而下比畫手勢，自稱要接引「天地智慧」，並持續朝男子腦門猛拍，稱是經過文昌帝君加持的特殊儀式。

女子不斷比手畫腳，稱是在接引「天地智慧」。圖／翻攝自爆廢1公社

這段影片拍攝地點就在台中樂成宮二樓文昌殿，女老師拍打信眾頭部，象徵要幫信徒開智慧，影片上傳網路，網友笑稱，「帝君的手不痛嗎」、「以為是喜劇橋段」、「拍完都傻了」、「這下拍完不是上台大，而是住台大」。

對此，樂成宮急忙出面澄清，「這完全是外面的人，利用我們的場地拍攝影片，絕對不會有這種開智慧的作法」；台中醫院神經外科醫師也指出，「如果用力不當，可能會造成頭皮的血腫，更嚴重一點的話，可能會造成類似腦震盪的症狀」。

樂成宮出面澄清，表示這名拍攝者是外人，非廟方人士。圖／台視新聞

※民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信

台中／陳柏璋 責任編輯／陳俊宇

