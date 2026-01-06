靈山法會 《無量義再現》 演繹圓滿

慈濟峇株巴轄聯絡處25週年，68位志工參與新山團隊兩天四場次的《無量義·再現》經藏演繹，已經圓滿落幕，過去九個月的讀誦書寫受持、共修，還有無數次的排練、集訓，換來滿滿的感動與感恩。

演繹志工 吳蓉畛：「都要哭出來了，因為非常地攝受 非常地感動，好像已經在步入那個經藏了，真的是入經藏了。」

慈濟志工 蘇玉梨：「大家演繹都很投入，可以感覺到那個災民的痛苦，忽然間一看到一把慈濟旗，給我感覺那個光來了，那個也是讓我鼻子酸酸的。」

慈濟志工 鄭素燕：「聲音一起 一致 全部一致，可能一個人的力量就沒有這麼大了，大家的力量就就真的很大了。」

走入經藏的妙音演繹人員，從十二歲到八十四歲，年齡參差不齊，但要圓滿法會的這一顆心，卻是一致的。

慈濟志工 張素美：「我就要堅持 我要發願 我要來。」

慈濟志工 黃舜頻：「就是跟自己講要做到 然後就報名。」

慈濟志工 楊玉英：「我的歲數也是八十多歲也是 一轉眼，連時間也不多了 就是說在有生之日，看你可以幫助人家 做一些有意義的事。」

演繹志工 林鴻全：「七十多歲了 才真正投入，要去參與慈濟的各種活動，對我們身心有很大的幫助。」

十二歲的小朋友陪伴媽媽練習，最後決定一起入經藏，舉手投足，沉穩有度，展現出超齡的專注與莊嚴。

志工 吳鈞延：「她叫我不要看電話 我就關靜音放著然後看她比。」

慈濟志工 杜惠玲：「他每天上學的時候 他就有跟著我，我每天都有開，然後她已經常常唱到她已經很熟悉了。」

峇株巴轄25年，新山30年的慈濟足跡，結合影像 鼓隊 戲劇，手語，妙音，詮釋無量義法髓，將觀眾帶入歷史現場，感受慈濟人力行佛法的悲智願行。

慈幼 駱誠熙：「我最感動的是看到葉慈靖師姑的故事，因為她可以從一個人 來(自)台灣，一個人帶八個人 再帶十八個人，再帶到現在。」

民眾 辜蓮欣：「每年有這樣的活動我會來的，我有感觸到 真的 ，謝謝 謝謝大家的付出 感恩。」

這是一場演繹更是一次心靈的洗滌，無論台上台下相互共鳴，在法海找回初心，讓每一顆心，都被慈悲點亮。

