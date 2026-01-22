靈巖山寺暨淨心慈善基金會 捐助善款及食物箱關懷南投弱勢

靈巖山寺連續3年各捐120萬元予南投縣府。（記者扶小萍攝）





位於埔里鎮的靈巖山寺暨財團法人淨心慈善基金會連續3年捐贈急難救助金，住持釋自興法師一行22日上午抵南投縣府拜會縣長許淑華，除捐贈120萬元並捐320箱食物禮盒，表達對縣內弱勢家庭寒冬送暖溫馨情，許縣長代表接受，感謝靈巖寺長期關注地方公益活動，持續協助縣府守護弱勢家庭及獨居長輩的愛心。讓受益家庭感念在心。

「臺灣靈巖山寺暨財團法人佛教淨心慈善基金會－寒冬送暖感恩儀式」22日於縣長室大會客室舉行，靈巖山寺住持釋自興法師、首座和尚釋自賀法師、佛教淨心慈善基金會創辦人釋衍成法師、專員林妙穎與縣內12家居家長照機構等單位代表出席，社勞局長林志忠、民政處長林琦瑜等人接待。

許縣長與居家長照機構代表接受食物箱。（記者扶小萍攝）

許縣長表示，靈巖山寺是至為重要的佛法修行道場，她任縣長後有幸與山寺結緣，113年起該寺每年捐贈120萬元予縣府幫助弱勢家庭、急難救助等，以往的240萬元善款，縣府已實際照顧到125戶家庭獲改善，縣府會珍惜並持續善用各方善款。

釋自興等一行拜會許縣長。（記者扶小萍攝）

許縣長說，靈巖山寺設立佛教淨心慈善基金會更是積極入世傳揚佛法關懷弱勢，這次也特別在農曆年前捐出320箱愛心食物禮盒，裝滿各種麥片、麵條、罐頭。德昌營造也捐出320箱食物盒，縣府將會透過12個獨居老人服務單位，將這些愛心物資送到最需要的獨居長輩手中，讓長輩們感受到年節的溫暖，以及社會對他們關愛。十分感謝靈巖山寺以及佛教淨心慈善會的捐贈，縣府會秉持照顧長輩的理念，繼續把各界愛心傳遞到每個角落。

靈巖山寺捐320份食物箱，隨即由長照單位轉發。（記者扶小萍攝）

釋自賀法師代表靈巖山寺及佛教淨心慈善基金會指出，靈巖山寺開山妙蓮老和尚慈悲、悲願，在創建靈巖山寺的六大宗旨當中，其中第四項，就是希望能夠設立慈善事業，來救度社會上苦難的眾生，藉助南投縣府的效率支援，希望能讓這次的捐款及愛心食物盒，最快分送到面臨急難乃至於弱勢的家庭，讓他們得到些許幫助與溫暖。更希望帶動更多有心人士，乃至於社會賢達，都能夠共襄盛舉，讓南投提升成為人間的淨土。

許縣長與12個獨居老人服務單位，包括南投縣私立長青居家長照機構、東華居家式長照服務機構、社團法人南投縣家庭支援協會、秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、南投縣私立弘慧居家長照機構、南投縣私立福氣安康綜合長照機構、財團法人生命連線基金會、社團法人台灣有愛慈善會、南投縣私立珍寶居家長照機構、南投縣私立嘉賀居家長照機構、南投縣私立家和居家長照機構、南投縣私立蒔在居家長照機構的代表，接受120萬元急難救助金及320份食物箱。



