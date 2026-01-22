靈巖山寺淨心慈善 捐善款及食物箱關懷南投弱勢
【記者林玉芬/南投報導】臺灣靈巖山寺暨財團法人佛教淨心慈善基金會，22日捐贈南投縣低收及中低收入戶獨居長者320份愛心食物箱，由縣長許淑華及12個獨居老人服務單位代表受贈。
臺灣靈巖山寺暨佛教淨心慈善基金會寒冬送暖感恩儀式，靈巖山寺住持釋自興、首座和尚兼佛教淨心慈善基金會董事長釋自賀、基金會創辦人釋衍成等法師專程出席，許縣長偕社勞局長林志忠、民政處長林琦瑜等縣府團隊接待。
許淑華表示，靈巖山寺長期關注各種公益活動，自113年起每年捐贈120萬元挹注縣府急難救助基金，今年再次到縣府關懷弱勢，累計已捐助360萬元，其中240萬元善款，縣府已實際照顧125個家庭，讓這些遭逢劇變的貧困孩子與家庭，能夠及時獲得濟助闖過難關。
許淑華指出，靈巖山寺設立的佛教淨心慈善基金會更是積極入世傳揚佛法關懷弱勢，這次在農曆年前捐出320份的愛心食物箱，裝滿各種麥片、麵條、罐頭。德昌營造也捐出320份食物箱，縣府透過12個獨居老人服務單位，將這些愛心物資送到最需要的獨居長輩手中，讓獨居長輩感受到年節的溫暖，以及社會對他們的關愛。
釋自賀法師代表靈巖山寺及佛教淨心慈善基金會指出，靈巖山寺開山妙蓮老和尚慈悲、悲願，在創建靈巖山寺的六大宗旨當中，其中第四項，就是希望能夠設立慈善事業，來救度社會上苦難的眾生，藉助南投縣政府的效率支援，希望讓捐款及愛心食物箱，最快分送到面臨急難乃至於弱勢的家庭，更希望未來帶動更多的有心人士，乃至於社會賢達共襄盛舉，讓南投提升成為人間的淨土。
許縣長與12個獨居老人服務單位，南投縣私立長青居家長照機構、東華居家式長照服務機構、社團法人南投縣家庭支援協會、秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、南投縣私立弘慧居家長照機構、南投縣私立福氣安康綜合長照機構、財團法人生命連線基金會、社團法人台灣有愛慈善會、南投縣私立珍寶居家長照機構、南投縣私立嘉賀居家長照機構、南投縣私立家和居家長照機構、南投縣私立蒔在居家長照機構的代表，接受120萬元急難救助金及320份食物箱。
