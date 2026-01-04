靈數鑒定，你婚後必定面臨的阻礙是？

其實沒有誰的一生是一帆風順的，都有一些必經的坎坷之路，婚姻尤是如此。而經歷過了坎坷，也會「守得雲開見月明」。科技紫微網這就帶著你一起從生命靈數來看看，你的婚姻裡會經歷什麼坎坷？

你的生命靈數計算方法：

將你陽曆的出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

生命靈數1

你是性格優柔寡斷的人，所以婚姻裡可能會出現一些難以抉擇取捨的事。因為自己無法果斷做出選擇，時常被別人搶走了較好的機遇，而你只能眼睜睜站在旁邊看著。

生命靈數2

你的婚姻很有可能經歷一個漫長的爭執期。你的性格暴躁，凡事得理不讓人；而別人也多少會有些脾氣，若你不懂得妥協，就容易導致衝突在某些時候升高加劇，一定要份外注意。



生命靈數3

你在婚姻裡所經歷的一些失敗和難關，可能是因為對於另一半過於縱容而導致。心胸開闊有些時候也並非好事情，有自己的原則和底線還是非常重要的。

生命靈數4

你的婚姻中的坎坷，可能是需要經歷分隔兩地。彼此身處異地，就容易導致一些嫌隙。送你一個建議：獨處的時候，必須守住心，方能成就更好的愛情。

生命靈數5

對你來說，婚姻的坎坷可能是失敗。誰都是第一次走入婚姻圍城，你的錯誤是在於太沒有自信。學會自我認同，凡事不要總是自我責怪，情況就會好很多。

生命靈數6

你的婚姻裡，坎坷最可能出現在對於子女教養觀念的不一致。你和另一半的衝突大多是出現在這些方面。其實你需要的是心平氣和的與對方談談，而不是一直在爭輸贏。

生命靈數7

你在婚姻裡的坎坷，是可能會遇到七年之癢的問題──而且原因大部分出在你身上。你對於花花世界依然充滿好奇，性格又抵抗不住誘惑。你需要多一些錘煉，才能夠有深度和厚度。

生命靈數8

你的婚姻想必很容易經歷「新鮮感盡失」的坎坷時期。不過，其實一切並無大礙，你們只是兩個比較貪玩的孩子而已。重要的是學會用責任感來自我約束，並且讓愛情回歸到親情。

生命靈數9

你在婚姻中的坎坷，多半是溝通方面出問題。主要的原則還是要約束彼此的用語習慣，不要動不動就抱怨，更不要爆粗口。耐心傾聽，好好溝通，才是幸福婚姻的前提。