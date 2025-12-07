靈氣歌手林語菲挺進世界12強
▲林語菲。（圖：菲常動人文創提供）
林語菲逆襲世界12強！靈氣歌手林語菲日前參加《泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽》，與來自世界各地1300多位歌唱好手激戰，最後榮獲世界12強歌手，評審點評「富有靈氣的歌聲撫慰人心！」提到空靈歌聲，比賽期間在後台巧遇歌唱前輩，竟遭言語霸凌「還在唱女音噢，你的聲音很鳥耶」，林語菲則堅定回擊「很感恩父母給的獨一無二好嗓音，讓我始終堅持歌唱！」最後靠著堅持無懼進入總決賽，憑著自信，在30名強勁對手激戰，榮獲世界12強歌手！林語菲自超偶選秀節目第二屆脫穎而出，海豚音的空靈感，引發關注，被粉絲封號靈氣歌手，日前參加《泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽》，擊敗全球1300多位歌唱好手，榮獲世界12強歌手！此次歌唱大賽，集結來自世界各地歌唱高手外，評審則重量級齊聚，其中包括金曲歌王蕭煌奇、台語歌王陳百潭等知名音樂人參與盛會，讓這場比賽更具權威與指標！林語菲最後選唱黃俊雄布袋戲神曲「西北風」，評審以空靈歌聲配上演歌曲風，驚艷全場，最後贏得世界12強！
雖然參賽過程遇到被霸凌的亂流，林語菲的空靈的嗓音被肯定，評審驚艷歌聲滿滿溫度，療癒人心，被譽為閩南語歌壇台灣的周深！林語菲感恩表示真是備感溫馨，鼓勵我的人仍很多，如當地的粉絲們到現場支持力挺，更送上燕窩加油鼓勵，讓我覺得不孤單！
