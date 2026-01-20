靈活叼起刷子刷身止癢 牛可能比想像更聰明

（中央社維也納19日綜合外電報導）奧地利一頭母牛會用嘴叼起長柄刷為自己刷身體或搔癢，成為第一起正式紀錄在案的牛隻使用工具案例。

華盛頓郵報指出，牛跟人一樣也會覺得癢，通常牠們會用屁股磨蹭樹幹或圍欄，有些農民會放置刷毛柱讓牛隻自行磨蹭。然而若把長柄刷遞到13歲母牛維洛妮卡（Veronika）面前，牠會叼起並用舌頭捲住木柄，用刷毛一端刷背，或用木柄一端輕撫癢處。

維洛妮卡沒有接受過任何訓練。科學家表示，這是首度經實驗證實的牛隻使用工具案例。

這項19日刊於「當代生物學」（Current Biology）期刊的研究，顯示人們可能長期低估牛這種與人類共同生活上千年、已被馴化供農耕或取得乳、肉品動物的認知能力。

維洛妮卡的主人維格勒（Witgar Wiegele）是一名農夫兼麵包師，他把維洛妮卡當寵物養。在牠4歲時，維格勒就注意到牠有時會撿起樹枝。

維格勒說他當時真的很驚訝，並說維洛妮卡與人類非常親近，「牠喜歡被摸，也喜歡跟人互動。牠能從遠處辨認出我和我母親的聲音，然後興沖沖邊叫著向我們打招呼邊跑過來」。

維也納獸醫大學（University of Veterinary Medicine）認知生物學家奧爾斯佩格（Alice Auersperg）去年出版一本關於動物創新能力的書後，便陸續收到大量寵物使用工具的影片，其中就包括維洛妮卡。

於是她和同為認知生物學家的同事奧蘇納-馬斯卡洛（Antonio J. Osuna-Mascaro）去年夏天到維格勒的農場「拜訪」維洛妮卡並進行試驗。

在一系列試驗中，研究人員將一把地板刷以不同方向放在維洛妮卡面前。攝影機拍攝期間，牠共76次拾起刷子為自己搔癢，會先用舌頭調整位置再用牙齒固定。有時牠會放開刷子再重新咬起，以取得正確方向，活像人拿著「不求人」抓癢。

出乎研究人員意料的是，維洛妮卡似乎會根據不同用途，使用同一工具的不同部位。她多半用刷毛一端大力搔抓上半身，而在搓揉乳房與腹部下方等較敏感部位時，則會使用光滑的木柄一端，動作也明顯更輕柔，這顯示維洛妮卡具備更高層次的認知能力。

製作與使用工具曾被認為是人類獨有能力，直到已故靈長類學家珍古德（Jane Goodall）1960年代觀察到一隻名喚「灰鬍大衛」（David Greybeard）的黑猩猩會把草插進白蟻丘以釣出白蟻來吃。之後人們陸續觀察到虎鯨、象、章魚、烏鴉、狼、魚與螞蟻等動物也似乎會使用工具。

牛津大學動物認知科學家卡塞尼克（Alex Kacelnik）說：「自從科學家開始真正關注這個議題後，能使用工具動物的名單就持續增加。」並說這份對牛隻的研究「是份非常受歡迎的新報告」。

然而科學界對「何種才算真正在使用工具」仍有不同定義。除拾起工具外，像隆頭魚（wrasse fish）只是把螃蟹砸向岩石來敲碎外殼是否也算，都有不同意見。

奧爾斯佩格不諱言，認定動物使用工具在學術圈確實相當混亂，但對她而言，維洛妮卡把刷子叼在嘴裡、控制自如來止癢，而不是單純把身體磨向固定物，已足構成工具使用。

奧爾斯佩格與奧蘇納-馬斯卡洛表示，其他牛科動物似乎也會使用工具，顯示這項能力並非馴化後的產物。

對未參與這項研究的科羅拉多大學動物行為學家貝可夫（Marc Bekoff）而言，維洛妮卡毫無疑問符合工具使用，「許多人誤以為牛很笨，其實不是。事實上，牠們是非常聰明且情感豐富的動物」。

史密森尼學會（Smithsonian Institution,美國著名博物館體系）退休科學家貝克（Benjamin Beck）著有關於動物使用工具行為的專書，他也同意維洛妮卡確實符合使用工具，且是令人印象深刻的案例。

不過，貝克也提醒暫勿過度將這項結果解讀為靈活心智的證據，因為許多缺乏複雜大腦的無脊椎動物似乎也會使用工具，例如螞蟻會用葉片碎片搬運液體，也會用小石頭封堵競爭對手巢穴的入口。（編譯：陳亦偉）1150120