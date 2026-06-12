靈活就業占就業人口4成掀恐慌 胡錫進呼籲澄清觀念

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（中央社台北12日電）一份「2025中國藍領群體就業研究報告」日前發布，預計中國今年靈活就業人數達3.2億，占就業人數的40%以上，引起輿論恐慌。前環球時報總編輯胡錫進撰文呼籲澄清觀念，「靈活就業」不是「失業」、不是「沒有正式工作」，真正的問題，在保障靈活就業者的社會保險、醫療保險。

靈活就業人數突破3億的說法，出自中國新就業形態研究中心最近公佈的「2025中國藍領群體就業研究報告」。數字出爐後，有人關心數據的來源，有人擔心靈活就業者激增是否意味經濟下滑與工作難找。

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這份報告基於2萬8450份有效樣本，對2024至2025年的藍領就業市場進行研究與測算，涉及網約車（網路預約計程車）、快遞、家事服務、網路主播、貨車司機、製造業、建築業、保全等。

根據報告，2025年中國靈活就業者為2.8億人，2026年預計將達3.2億人，正式從就業市場的「補充形式」轉變為「重要支柱」。

前環球時報總編輯胡錫進撰文指出，靈活就業3.2億人只是非官方數字，官方數字是2億人以上，但無論靈活就業有多少人，靈活就業的含義要多做些宣傳和解釋。很多人會把靈活就業與「失業」或「沒有正式工作」類比理解，認為這個概念是高失業率的「遮羞布」。他說，這樣的誤讀無疑會對社會信心有所侵蝕。

他說，真正失業的人，各地方各機構決不能把他們列入靈活就業的範疇。據傳，有的大學為了提高畢業生的就業率，將沒有找到工作的畢業生填成「靈活就業」，目前對此說法仍缺乏證據，但類似情況決不能允許。靈活就業與失業的兩類人群必須截然分開，這是增加靈活就業概念可信度的一個關鍵。

靈活就業造成恐慌的原因，是缺乏保障。胡錫進認為，靈活就業群體的社會保險、醫療保險等基本權利需要得到高度重視，加快探索。他們中很多人的當月收入已經不算太低，但是福利體系跟不上。（編輯：朱建陵/陳鎧妤）1150612