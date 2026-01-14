靈活胖子蔡易餘 接班底氣十足

立委蔡易餘（中）在民進黨嘉義縣長初選民調中勝出，私下透露沒想到自己能贏這麼多。（呂妍庭攝）

民進黨立委蔡易餘在嘉義縣長黨內初選以3家民調平均支持度近65％勝出，遠超預期頂多贏逾10％，他難掩喜悅，但面對支持者的熱情仍顯得克制，一一禮貌致謝，私底下的處事風格，跟他在立法院衝突肉搏的形象反差很大。

45歲蔡易餘是政4代，父親蔡啟芳是前民進黨立委，曾祖父蔡仁、祖父蔡長銘都當過嘉義縣議員，曾任議長的蔡長銘是當年國民黨嘉義黃派要角，蔡啟芳則走本土路線，行事發言風格獨特，近年因健康因素遠離政壇，未干預兒子政治經營。

蔡易餘從小耳濡目染，台大法律系畢業應屆考上律師，年紀輕輕就參與政治工作，民國101年第1次選嘉義縣第一選區立委，以些微之差敗給國民黨資深立委翁重鈞，但他持續經營地方，105年第2次就選上，至今連任3屆立委，已有10年資歷。

蔡易餘曾受鼓勵投入台北市議員民進黨初選未果，但他不論求學或政治經歷，多在嘉義縣養成，身為執政黨立委，頻頻爭取建設經費落地，更在縣府、同黨派鄉鎮市公所扮演跟中央居中協調角色，加上服務團隊選民服務做得勤快，雖然偶而發言具爭議性，地方民眾多半不在意，讓他支持度不斷變深、變厚。

蔡易餘體重破百的體型常被調侃，前總統蔡英文任內也屢次消遣要他減重，不過他反倒借力使力搏得新聞版面、拓展全國性知名度，打出「靈活的胖子」口號更深植人心。事實上，他口條清晰，腦筋非常靈活，因觀念新穎，常想出令人意想不到的點子，是嘉義政壇青壯派難得的「奇才」，更成為「嘉義王」前立委陳明文重點栽培對象，早早就列入縣長接班梯隊。

蔡易餘在初選勝出，除派系全力相挺，其全國性知名度是最大優勢，加上主打接棒嘉義縣長翁章梁施政轉型成為他接班的底氣，以嘉義縣是綠營鐵板塊，面對藍營虛弱無力的經營，蔡易餘只要穩步向前，縣長寶座就在咫尺。