靈異錯別字/單親媽找掩面佛訴苦 同事小孩挨撞變弱智
第三屆鬼故事比賽 第055篇 《#泰國掩面佛牌》 作者：芮莎/自由業
這是真實發生在我身上的事情，至今想起來仍感覺毛骨悚然。我是一名單親媽媽，2014年，受朋友邀請到他的公司擔任助理，故事就這裡開始。
朋友在公司擔任副總，對我特別關心，在同事眼中遠超越上司與下屬關係，甚至引來公司內一些不必要的流言蜚語。尤其是一位香港女業務，她誤以為我對副總有所企圖，竟然回香港時找了一位靈媒「打小人」，還在公司內散播這件事。
某天，我將這件事告訴了一位好友，她當下把一尊從泰國帶回來的掩面佛牌交給我。
我將佛牌放在辦公室桌上，沒有點香，但每天會放糖果，並對祂低聲訴說：「別讓她再找我的麻煩了，多關心她自己的家人吧！」沒想到，沒過多久，那位女業務的兒子竟發生嚴重車禍，傷到腦部，智商退化到只有國小一、二年級程度，行動也受到影響。她因此辭職離開公司。
這件事帶給我一絲不安，那尊佛牌真的聽到了我的話嗎？
幾年後，我的女兒即將升高中，我打電話給前夫，他從事做知名食品加工業，希望他能分擔一半的私校註冊費。但他冷嘲熱諷地說：「妳只能付健保費嗎？」我掛了電話，氣憤地對女兒說：「妳爸再婚後就把妳的監護權丟給我，每個月只給幾千塊，就不付擔任何費用。現在還有了新的女兒，心全在那邊了。」
之後每晚睡前，我也跟掩面佛傾訴內心的不滿：「他太過分了，不幫忙還要羞辱我。」
不久後，我聽說前夫外面生的小女兒意外檢查出腦部有血塊，手術後智商退化到幼兒水平，也無法正常行走。聽到消息的瞬間，我渾身冰冷，頭皮發麻！回想起那些日子，我的每句怨言似乎都被佛牌聽進去了。
我約見了送我佛牌的好友，把這些詭異又巧合的經歷告訴她。她聽完後臉色鐵青，沉默片刻後對我說：「妳把佛牌還給我吧！夠了，一切到此爲止！」我點點頭，把佛牌交還給她。
沒有責備、沒有道謝、也沒有道歉的兩個人至今沒再見面……。
