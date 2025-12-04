靈異錯別字/夜半「鬼岳父」吵鬧爸爸 竟是老婆娘家遭法拍

第三屆鬼故事比賽 第048篇 《#我爸與我的鬼岳父》 作者： 晏文華/ 貨車司機

我是苗栗人，太太是高雄人，那年，岳父過世一年多，太太擔心岳母孤單，便決定每個月輪流住兩地某晚，一天發現岳父回來了。

晏文華夢見死去的岳父跟父親爭吵。（圖／pexels）

太太剛從高雄回到苗栗，夜深人靜時，我們準備上床休息。

當我們走上2樓的時候，突然看到爸爸從4樓的房間走出，進入了2樓的空房間，我隨口問了一句：「怎麼了？」但他沒有回答，只是關上了房門。那一刻，空氣中似乎有些異樣的寒意。

廣告 廣告

隔天早上，爸爸和平常一樣在客廳吃早餐。我忍不住問他：「爸，你昨晚怎麼跑去2樓睡？」他放下筷子，神情嚴肅地說：「昨晚有些亂七八糟的東西（鬼）。」我明白他的意思。他解釋道，夜裡耳邊總是傳來悉悉索索的聲音，每次睜開眼睛聲音就消失了，如此反覆幾次，他無法忍受，只好換房間睡。我聽完後，也沒多想便上班去了。

下午送完貨，我習慣性打電話給太太聊一下。她告訴我昨晚她做了一個奇怪的夢。

在夢裡，岳父和爸爸在激烈爭吵，岳父堅持要她立刻回高雄陪伴岳母，但太太覺得剛回苗栗不久，不好意思再離開婆家。爭執不下時，太太竟在夢裡對岳父說：「你自己去跟我公公說吧！」接著，她夢見岳父真的和我爸爸吵了起來。

傍晚回家後，太太告訴我，她下午打電話給高雄的媽媽聊起這件事。電話那頭的岳母情緒平靜，但旁邊的姪女突然插嘴說：「昨晚阿嬤抱著爺爺的遺照在哭，因為高雄的房子確定要被法拍了。」那一瞬間，我和太太都愣住了，似乎一切都連結了起來。

最後我和太太決定，在苗栗買了房子把岳母和姪女接來苗栗一起住。

延伸閱讀

中職/2026年賽程出爐！3/28猿象大巨蛋開幕戰

中職/林書逸遭中信兄弟戰力外 傳同意加盟富邦悍將

中職/高志綱驚爆外遇網紅林倪安！獅隊：違反隊規最重開除