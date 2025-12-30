靈異錯別字/河堤轉角詭異失蹤1分鐘 女同學變成另一個人

第三屆鬼故事比賽第031篇 《#我的朋友是人嗎？》 作者：懶懶蛇/行政人員

高一那年，我們幾個國中同學聚餐後，提議到河堤散步。因交通工具不同，大家分批前往。嬌小的小玲（化名）由小珍（化名）騎機車載到河堤的轉角鏡處，小珍叮囑小玲在此等候，便回頭接其他人。然而，當我們全員抵達時，才不到1分鐘時間，小玲消失了！

大家約好碰面，小玲卻無故消失，自此後完全變了一個人。（圖／示意圖／photoAC）

我們急忙詢問附近的店家，但他們皆表示未曾見過小玲。著急的我們只好沿著河堤尋找，邊走邊喊著小玲的名字。就在某棵小樹旁的木椅上，我們看到一個身影靠著樹，似乎睡著了。走近一看，竟然是小玲！我們大聲叫喚，小玲才緩緩睜開眼。

小珍急切地問：「妳怎麼跑到這裡來了？」小玲卻一臉茫然地說：「這是哪裡？我明明在那邊等啊……我好睏喔……。」那一刻，我們心底隱隱發寒，似乎遇上了什麼不乾淨的東西。我們將小玲扶回馬路邊，叮囑她回家後一定要去大廟拜拜。等小玲離開後，小萍（化名）才壓低聲音說：「前幾天這裡才撈到浮屍……。」

當時我在準備中餐丙級證照考試，已吃膩便當，遂帶著自煮的便當去找小玲。遠遠看到她穿著厚外套，步伐怪異，雙手無力垂在身前。我以為她在搞怪，但當我的手碰觸到她的手時，不禁倒吸一口氣——她的手冰冷刺骨，臉色蒼白得如同紙張。

「妳怎麼了？現在是夏天，穿外套不熱嗎？」我疑惑地問。

小玲家是無神論者，不聽勸到大廟處理。（圖／示意圖／五甲廟臉書）

小玲顫抖地回答：「我好冷……。」

我立刻想到學校某位歷史老師，她曾處理過類似事件。我拉著小玲去找老師，一路上，她只走陰影處，避開陽光。剛到辦公室門口，小玲突然想掉頭跑，我死死拉住她，向老師說明情況。

老師握住小玲的手，輕聲說：「來，看著我。」但小玲低著頭，咬住下嘴唇。老師拿出一本雜誌，翻到神像的頁面逼她看，小玲瘋狂閃躲，嘴唇都咬出血。老師臉色凝重地說：「這情況很嚴重，要快點去大廟。」

我拉著小玲離開，導師拿了個護身符給我，託我幫她戴上。

在教官室辦手續時，我注意到小玲將護身符丟在地上。我質問她為什麼這麼做，她卻突然用流利的台語冷冷說：「你憑什麼管我？」那聲音完全不是我認識的小玲。我氣得大聲吼，聲音大到教官都在看。

小玲將護身符丟在地上，拼命反抗。（圖／示意圖／中天新聞）

小玲坐在椅子上，坐姿一反常態地慵懶，臉上滿是不屑。辦完手續後，我撿起地上的護身符，硬是將護身符為她戴上。拉著她走出校門口時，她又清醒了過來。

她摸著護身符，低聲說了一句我永生難忘的話：「這護身符為什麼熱熱的？你摸看看！」我摸了摸，卻完全感覺不到任何溫度。

小玲母親抵達前，我問她去拜拜了嗎？小玲說家裡是無神論者，所以沒去。

幾天後，我在校園裡遇到她，問身體還好嗎？她回：「媽媽帶我去看精神科。」

在那次對話之後，小玲就轉學了。

後來，透過臉書看到小玲偶爾發些怪異貼文，然後又消失很久。

直到今天，我都不確定，那個小玲是否還是我們認識的那個人……。

