靈異錯別字/深夜老派對打 鼓聲伴鬼語：終於有人聽見我

第三屆鬼故事比賽 第060篇 《#The Midnight Drummer 午夜鼓手》

作者：大鼓呆/職業爵士鼓老師

這是一個發生在美國音樂學院的故事，發生在我朋友的學長John身上。他是一位爵士鼓手，對老派Swing和Bebop著迷，在一次深夜練鼓時，遭遇了無法解釋的恐怖經歷。

地下室傳來的鼓聲是屬於古老而純熟的Swing節奏。（圖／示意圖／pexels）

John是一位執著又特立獨行的音樂人，他常常半夜獨自前往校外的一間老舊音樂教室練鼓。那教室原本是1950年代的爵士俱樂部，後來改裝成音樂教室，但因為年久失修，學生寥寥無幾。地下室有一間鼓房，牆上貼滿泛黃的爵士演出海報，因為便宜，沒人管，John超愛在那邊一個人練到半夜。

某個晚上，大約11點多，John像往常一樣坐在鼓前練習。他正專注於一段節奏時，突然聽到牆角傳來另一套鼓組的聲音。那是某種古老而純熟的Swing節奏，與他的打法截然不同，打得非常準。他一開始以為是隔壁房有人，但整棟樓安安靜靜的，只有他自己一個人。

而鼓聲卻依然持續，像是從牆後面或地下室更深處傳來。「那種節奏不是現代人在打的，是很老派的風格。」John事後這麼描述。他感到毛骨悚然，決定收拾東西離開。

然而，就在他踏上樓梯時，地下室突然傳來一連串爆裂的鼓聲，Snare和Ride Cymbal的震動聲交織而來，節奏急促而兇狠，像是在挑釁。「就像在叫我別走。」John回憶道。

隔天，他帶著疑惑去找教室的老闆，一位60多歲的黑人老樂手。老闆聽完他的敘述後，臉色瞬間變得凝重。他沉默了一會兒，低聲說：「以前那間鼓房，是我們一個老師Louis的。他在那裡心臟病發作，倒在鼓椅上走了。死的時候，他手裡還緊抓著鼓棒。他是這裡最執著的鼓手，一輩子都在找人跟他Jam（即興演奏）。」

John在喝醉酒完自己獨奏並錄下聲音，竟然露到了另外的鼓聲和有人講話。（圖／示意圖／pexels）

John聽完並沒停止練鼓，反而變得有點執著。他說：「我想試著跟那靈魂打一場完整的Jam。」

他的行為越來越異常，有一次音樂會後，他喝醉了酒，半夜跑回地下室開始打鼓。

有一次音樂會後他喝得酩酊大醉，半夜跑去地下室開始打鼓。他說：「當下好像感覺到有另一個人坐在他對面」，兩套鼓對打，一來一往節奏完全對得上。他整晚都在打鼓，清醒的時候已經是隔天早上；最詭異的是，他還開錄音。

錄音中，一開始只有John一人在打鼓，但到中段，竟然出現了另一套鼓聲。那節奏清晰、風格古老，完全不像John的打法，更像是五、六十年前的爵士風格。

錄音最後，收音機微微雜音中，出現了一句幾乎聽不太清楚的低語：「……終於有人聽見我了（Finally, someone hears me）。」

