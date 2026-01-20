靈異錯別字/甩不掉！無臉女鬼從國小跟到高二 面對面重逢

第三屆鬼故事比賽 第038篇 《#如影隨形的長髮女子》 作者：凌兒/補教業

在一個炎熱的夏日黃昏，我和表哥、表姊們騎著腳踏車前往夜市，穿過那片寂靜的竹林小徑，卻不知這短短的路途，將成為我20年噩夢的開端。

凌兒兒時在竹林與表哥、表姊們遇到白衣女鬼，竟成了20年來的夢靨。（圖／示意圖／AI生成）

那年我國小三年級，暑假期間寄宿在阿姨家。某個晚上，我和兩位表哥及姊姊相約去逛夜市，興奮之情溢於言表，絲毫沒有預料到即將發生的恐怖遭遇。大表哥騎車載表姊，我則被二表哥載著跟在後頭。當我們騎到竹林道路一半處，「我突然注意到腳踏車旁邊有一個小狗的影子，」左右張望，卻沒看到任何狗。

正當我以為是竹子的影子，餘光瞥見路旁草叢中有一隻狗一動不動地躺著。「那一瞬間，我全身起了雞皮疙瘩。」

就在這時，一個細微的聲音從後方傳來。「小妹妹……小妹妹……」我轉頭看，只見一個長頭髮穿白衣裙的女生，一直對我招手，但我看不清她的樣貌。

更令人毛骨悚然的是，我當時不知哪來的膽子往她的裙子下襬看，結果一看就後悔了，她沒有腳——她懸浮在半空中。

「我拍了二表哥的背，想確認我不是在做夢。」結果他一回頭，也看到了，他嚇得叫哥，結果我姊和大表哥也回頭看到了。

表哥們嚇得拼命踩踏板，我們一路狂飆到夜市，原以為事情就這樣結束了，沒想到，這個噩夢才剛剛開始。

當晚我就莫名高燒不退，看醫生也沒用，燒了又退，退了又燒，持續了好幾天。媽媽不得不把我接回家，但高燒依舊持續了將近一週。在高燒的恍惚中，我感覺家裡多了一個人。

凌兒的媽媽給她護身符，高燒這才慢慢退去。（圖／示意圖／中天新聞）

「我常夢見廚房裡站著一個長髮女人，」我說，「雖然看不清她的臉，但我知道就是她——竹林中那個飄著的女鬼。」

媽媽見我病情不見好轉，帶我去廟裡收驚，並給我佩戴了一個護身符說不能取下，高燒這才慢慢退去。媽媽當時什麼都沒告訴我，但我隱約感覺這一切與那晚的遭遇有關。

從那以後，我變成了敏感體質，只要到磁場不好的地方，就會頭暈想吐，嚴重時還會發燒。一個人在家時，總覺得有人在走動。

後來我們搬了家，事情似乎告一段落。我幾乎要忘記這段恐怖經歷，直到高中二年級的某天。

那天段考結束，我中午回到家，吃完飯後小睡。睡到一半時，突然夢到一顆長髮的頭從上方快速墜落，正好與我的臉面對面。我依舊看不清五官，我當場驚醒，全身冒冷汗。

即使窗外陽光明媚，我也不敢再閉眼。那一刻，我確信那個無臉女鬼從未離開過我。

現在的我已是上班族，但有些地方我能不去就不去，比如靈堂、醫院……。

