靈異錯別字/被按摩女「8月大嬰靈」纏上 酒吧老闆狂發燒

第三屆鬼故事比賽 第020篇 《#臨盆前被拿掉的孩子～嬰靈》 作者：酋長老師/宮廟負責人

講錯一句話，嬰靈上身，故事發生在2005年的時候，那時我經營酒吧已經10年了，靠著按摩舒壓的我，一次找了女孩按摩，閒聊下，卻得罪了她未出世的孩子。

按摩小姐向讀者酋長老師表明自己拿過孩子當時8個月大。（圖／示意圖／AI生成）

當時我的生活日夜顛倒，上班幾乎都是站著，我的肩頸背部經常僵硬痠痛，有時酒喝多了，所以我常去按摩。那次是我第一次去，按摩小姐是一位年輕的女孩，身為酒吧老闆的我虧妹也算是主要技能之一，總不能在2個小時的按摩時間裡連句話都不說吧。

當年的聊天內容我已經忘了，但唯一記憶深刻的是按摩小姐告訴我她拿過孩子，當時孩子已經8個月大，因為後來跟男朋友分手才拿掉。

當時我聽到了這句話之後感到非常的驚訝，回了她一句：「哇~那很大了誒！」

回到家之後，我開始發高燒全身無力，去看醫生打了退燒針，大概半個小時又燒起來，而且我後腦勺的風池穴非常的痛，我當時的女友必須一直幫我按壓風池穴，她只要一停下來我的風池穴就痛到一個不行，就這樣我臥床昏昏沉沉的躺了3天，完全沒有起色。

那時，我壓根沒有聯想到會是被嬰靈給纏上了，也不知道原來卡到會這麼嚴重。

就在3天後，我突然想到該不會跟那8個月大的嬰靈有關？

於是，我在心理默唸著：「不是我害你的，你趕快離開，看你要回去媽媽身邊，還是去哪裡都可以，你再不離開我就要治你了！」

另名女子認為小孩沒心跳不算嬰靈，結果球吳聖杯。（圖／示意圖／中天新聞）

我將意識傳達出去後，我便跑去廁所乾嘔，「嘔~嘔~嘔~」很用力的吐了很久，但始終沒有吐出東西來。

沒多久燒退了，這印證了我這次的發燒確實跟8個月大的嬰靈有關，而且祂的怨念非常的強大，才會讓我生了一場大病。

我加碼另一個嬰靈的故事，不同的是這嬰靈還沒有心跳。

那是一位師姐帶著朋友來測字＋三印籤問事，三印籤裡的六十甲子籤中有提到嬰靈的問題，那位小姐說：「我沒有！」

有時候嬰靈不一定來自於自己的，也有可能是外來的，所以我也不足為奇，繼續講解籤詩內容，講到一半那位小姐說：「有啦～上個月剛拿掉，可是我認為祂還沒有心跳所以不算啊！」

還沒有心跳是醫學問題，有沒有嬰靈是玄學問題，妳一開始就不承認，那表示妳沒有懺悔之意，妳去跟菩薩問杯，如果菩薩給妳聖杯我再幫妳渡。

果然她求不到聖杯。

