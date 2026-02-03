靈異！陳沂日本旅館熟睡被女聲吵醒「電視自己打開播謎片」 關掉竟又打開繼續脫褲子⋯

網紅陳沂赴日旅遊，入住仙台旅館時遇上電視異常自行播放，事件引發網友熱議。（翻攝自臉書/陳沂）

網紅陳沂赴日旅遊卻意外遇上「深夜驚魂」！她今（3日）清晨在臉書發文表示，自己於日本仙台某旅館休息時，房內電視竟在無人操作的情況下自行開啟，畫面內容還讓她一度誤以為遇到靈異事件。事後陳沂親自向櫃檯反映，旅館最終協助更換房間，事件也在社群平台引發熱議。

睡夢中被女聲吵醒 陳沂日本旅館發生什麼事？

陳沂表示當時正在熟睡，卻突然一直聽到有女生「一直說すみません（不好意思）」，一開始誤以為是走廊外有人交談，但聲音近得異常，「結果發現電視竟然自己打開在播謎片 畫面是歐吉桑躺著，女生在幫他脫褲子⋯⋯」

關掉又重播 一度誤認靈異事件

陳沂指出，她嘗試將電視關閉後繼續休息，「結果電視又打開來繼續脫褲子⋯⋯」讓她瞬間睡意全消，一度懷疑是否遇上靈異狀況，「我實在太想睡了又關掉，後來想想不對勁不會又要打開這太煩，所以就自己去開看看還播嗎？再次開就跳回主畫面了。」

成人頻道會被扣錢嗎？ 陳沂急奔櫃檯確認

「我想到謎片是要付費的欸，旅館不會charge我這個錢吧，而且會不會以為我看片品味這麼差？」，於是立刻下樓向櫃檯說明狀況。

旅館如何回應？

旅館人員向陳沂表示，成人頻道需透過掃描QR Code並線上付款才能觀看，對於陳沂表示電視會自己打開播，甚至關掉還繼續堅持播，旅館人員直言「還是第一次聽說。」然而為避免再度干擾休息，旅館隨後協助她更換房間，事件才告一段落。陳沂最後喊或：「希望明天不要再被謎片叫醒！」

陳沂的分享曝光後，不少網友留言表示：「哇我聽過這個鬼故事，我沒想到真的會發生！！」「靠 也太毛了吧⋯⋯」「好恐怖又好好笑，我這個精神狀態是可以去上班的嗎，現在8:00am」「會不會是隔壁的遙控比較強.....」「原來去澄清的重點是怕被誤會品味很差😅」

