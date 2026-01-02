靈超搶手機被指動手！被打女粉卻喊「香暈了」 追星追到毀三觀

記者林宜君／台北報導

男星靈超日前於高鐵站與一名疑似私生飯的女子發生肢體衝突，相關影片在網路流傳後引發高度關注。（圖／翻攝自微博）

中國娛樂圈再度爆發私生飯爭議。24歲男星靈超日前於高鐵站與一名疑似私生飯的女子發生肢體衝突，相關影片在網路流傳後引發高度關注，網友意見分歧，事件也迅速延燒成輿論風暴。事發於2025年12月29日，靈超現身濟南東高鐵站準備離站時，遭一名女子近距離貼身追拍。曝光畫面中，對方手機幾乎貼到靈超臉部，他當場揮手拍開手機，隨後抓住女子手部與帽子拉扯，女子因此失去重心跌坐地面，期間雙方一度僵持，直到工作人員介入才將兩人拉開，避免衝突擴大。

靈超在高鐵站當眾抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，衝突並未就此結束。另一段影片顯示，在高鐵站停車場，一名身穿白色長外套的女子站在車門前持續拍攝。靈超下車後抓住對方手機並轉身奪走，隨即將手機甩向遠處後離開現場。該名女子一度追車，隨後被工作人員攔下，手機螢幕也因此受損。事件曝光後，該名女子在社群平台回應網友留言時表示，自己被偶像動手時「雖然被打，但也有一剎那是被他抱在懷裡」、「香暈了」，相關發言再度引發外界譁然，不少網友直呼無法理解。

事件曝光後，該名女子在社群平台回應網友留言時表示，自己被偶像動手時「雖然被打，但也有一剎那是被他抱在懷裡」、「香暈了」，相關發言再度引發外界譁然，不少網友直呼無法理解。（圖／翻攝自微博）

對此，所屬經紀公司坤音娛樂出面說明，強調涉事女子並非一般粉絲，而是長期跟蹤、騷擾藝人的私生飯。公司指出，當下僅發生搶奪手機並導致螢幕損壞，否認外界流傳的拽頭髮、背摔等嚴重肢體暴力行為，並透露雙方已就手機損壞完成賠償協商，事件未涉及警方介入。事實上，靈超過去已多次因私生飯問題陷入爭議。今年7月17日，靈超曾遭私生飯近距離貼臉拍攝，情緒失控下搶走對方手機並丟至地面，10月時更公開放話「私生飯」法庭見，直指自己長期遭偷拍、造謠，甚至面臨報復性騷擾，顯示相關困擾並非單一事件。

