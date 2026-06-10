靈車比嬰兒車多2倍！台灣5月新生兒僅6832人…創歷年次低紀錄

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生活中心／綜合報導

台灣人口已連續29個月呈現負成長，今年5月出生數6832人，創歷年次低紀錄。（示意圖／資料照）

少子化問題越演越烈，內政部今日（10日）公布最新戶口統計資料，截至今年5月底為止，台灣總人口數為2325萬2641人，較去年同期減少10萬2829人，台灣人口已連續29個月呈現負成長。雖然政府積極推動生育補助，但新生兒數字仍持續下滑，今年5月出生數為6832人，創歷年次低紀錄。

根據內政部統計數字，今年5月出生數6832人，折合年粗出生率為3.46‰，較去年同期減少1601人，對比今年4月減少1312人，顯見少子化問題並未明顯改善。根據縣市出生數字統計，粗出生率最高為台東縣5.09‰，其次為澎湖縣4.64‰，第三名為新竹市4.37‰；粗出生率最低縣市為基隆市1.90‰，其次為苗栗縣2.69‰，第三名為嘉義縣2.75‰。

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對比之下，5月份的死亡人口數為1萬5158人，較去年同期減少224人，也較今年4月減少836人。依出生人數減死亡人數後可得出「人口自然增加」，台灣5月人口自然增加為-8326人。

台灣已在2025年邁入超高齡社會，截至今年5月底，台灣0至14歲人口為264萬2980人，占總人口比率11.37%；15歲至64歲人口數為1585萬9310人，占總人口比率68.20%；65歲以上人口數為475萬351人，占20.43%。其中65歲以上人口比率最高縣市為台北市，占24.56%；最低為新竹縣，占15.34%。

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