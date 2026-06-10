「靈車開比嬰兒車快2倍！」出生人口恐跌破10萬大關 Cheap：沒人當兵怎麼抗中保台？

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內政部今（10）日公布最新戶口統計資料，截至今年5月底，全台總人口數為2325萬2641人，較去年同期減少10萬2,829人，人口已連續29個月呈現負成長。少子化趨勢仍持續惡化，若以目前出生速度推估，今年全年出生人口恐跌破10萬人大關。對此，百萬網紅Cheap在臉書發文表示，少子化除了勞動力問題，最直接的就是找不到人當兵，這樣怎麼抗中保台呢？

根據內政部今日公布的最新戶口統計資料顯示，截至今年5月出生數僅6832人​，約每6.5分鐘出生1名新生兒，較去年同期8433人大減18.98%，年減幅接近兩成；與4月相比也減少1,312人，月減16.11%。若觀察近一年多出生情況，今年5月出生數僅高於今年2月的6,523人，顯示少子化問題仍未出現明顯改善。

年輕人沒人想生小孩？台灣今年出生人口恐跌破10萬大關

內政部的資料進一步統計，今年前5個月出生人口合計3萬9020人，較去年同期4萬6407人減少7387人，年減約15.9%。若以目前出生速度推估，今年全年出生人口恐跌破10萬人大關。相較之下，5月死亡人數達1萬5158人，平均每2.9分鐘就有1人死亡。換言之，當月死亡人數約為出生人數的2.2倍，導致自然減少人口達8326人，也成為總人口持續下滑的重要原因。​

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對此，Cheap表示，台灣的出生人口10萬大關面臨失守，5月出生數6832人不到死亡數15158人的一半，減近2成、人口連29個月負成長，還記得2020年的時候，大家還在擔心整年出生人口，會不會跌破15萬，沒想到短短幾年，竟然就面臨10萬大關可能失守的處境。

Cheap提到，靈車開得比嬰兒車快了2倍以上，繳稅、繳勞健保的人越來越少，但需要看病、領退休金的人越來越多，少子化除了勞動力問題，最直接的就是找不到人當兵，這樣怎麼抗中保台呢？

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