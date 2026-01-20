靈骨塔逼脫衣學狗爬！女疑遭性侵教唆6人動私刑報復 判決曝光

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台南驚傳一起駭人私刑案！一名女子懷疑遭黃姓男子性侵，竟找來6名友人替她出氣，將男子押到關廟區一處靈骨塔，要他脫去衣服套上狗項圈、逼他「學狗爬」，並持棍棒及拳腳凌虐。案件經台南地院審理，日前依教唆凌虐妨害自由罪判處女子6月徒刑、緩刑2年，並須提供42小時義務勞務。

一名女子懷疑遭黃姓男子性侵，找來6名友人替她出氣，將男子強行帶到靈骨塔動用私刑。（示意圖／Unsplash）

判決指出，女子在前年底控訴黃男性侵，案件仍由檢方偵辦中。她因心有不甘，於去年1月14日向友人陳男、郭男哭訴，陳男隨即召集另外4人，將黃男約到釣蝦場後，將人強押至靈骨塔。過程中，眾人事先購買尼龍束帶、狗項圈、狗鍊及膠帶等物品，並於現場命令黃男脫衣、套上狗鍊，逼他「學狗爬」，再對他拳打腳踢及棍棒毆打，造成黃男頭部、背部、左眼鈍傷及微量腦出血。

黃男在凌虐過程中不斷跪地求饒，最後打電話請友人擔保才獲釋，隨後在友人陪同下，送往台南醫院新化分院急診並報警提告。

法官認定，女子因不滿疑遭性侵而教唆友人對黃男進行私刑，已涉及妨害自由罪，行為嚴重影響社會秩序。考量雙方間的性侵案仍在偵辦中，黃男遭限制自由時間約2至3小時尚非長久，且女子已有悔意，加上6名施暴者已與黃男和解並完成賠償，因此判女子有期徒刑6月，緩刑2年，並須提供42小時義務勞務。

