即時中心／顏一軒報導

總統府前今（1）舉行元旦升旗典禮，包含總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等五院院長出席，外交部長林佳龍也親自到場，並與內政部長劉世芳、國防部長顧立雄留下自拍照。他期許在新的一年當中，行政團隊會繼續努力，讓台灣團結一心，與全球民主夥伴攜手同行。

林佳龍表示，今天清晨他與賴總統、蕭副總統一同出席總統府前的元旦升旗典禮，雖然天氣濕冷、飄著細雨，現場仍湧入許多民眾，一起仰望國旗緩緩升起，迎接嶄新的一年。

快新聞／靈魂攝手再現！林佳龍出席元旦升旗 與顧立雄、劉世芳開心自拍

林佳龍出席府前升旗。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍先前才以年輕人流行的「0.5X自拍」方式化身「靈魂攝手」，為中美洲經貿辦事處（Central America Trade Office, CATO）和台灣友邦貝里斯與瓜地馬拉駐台大使館攜手打造的創意公車站亭宣傳；而他今日再度與劉世芳及顧立雄合影，留下與Team Taiwan的部會夥伴們2026年的第一張自拍照。

展望未來，林佳龍期盼，新的一年，行政團隊會繼續努力，讓台灣團結一心，與全球民主夥伴攜手同行。

今日總統府前的升旗活動，另外包含司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞、總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、鄭俊昇，以及「中華民國醫師公會全國聯合會」理事長陳相國、「中華民國中醫師公會全國聯合會」理事長蘇守毅、「中華民國牙醫師公會全國聯合會」理事長陳世岳及「中華民國護理師護士公會全國聯合會」理事長陳麗琴等也親自到場。











