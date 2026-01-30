靈魂新星GIVĒON首度來台開唱 大秀中文「台北」、「我愛你」

風靡全球的靈魂樂新星GIVĒON，首度來台開唱便寫下完售紀錄。。（圖／Live Nation Taiwan提供）

以突破 15 億次收聽的神曲〈Heartbreak Anniversary〉風靡全球的靈魂樂新星GIVĒON（紀維昂），首度來台開唱便寫下完售紀錄。《GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR》台北站於Zepp New Taipei 帥氣登場，吸引超過 2200名樂迷朝聖，現場座無虛席。

舞台視覺以純白布幔為底，簡約而不失質感的燈光設計，完美襯托出 GIVĒON身著華麗大衣的高挑身影。他那標誌性的獨特低沉嗓音一開口便震撼全場，展現極具張力的情感渲染力。演出中，GIVĒON展現極高親和力，不僅大秀中文「台北」、「我愛你」，更分享了被工作人員推坑嘗試「高粱酒」的接地氣趣事，瞬間拉近與歌迷的距離。

廣告 廣告

GIVĒON展現極高親和力，大秀中文「台北」、「我愛你」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

全場90分鐘、共22首歌曲毫無冷場。從〈RATHER BE〉、〈Lost Me〉到〈Like I Want You〉，GIVĒON在細膩轉音與靈魂韻律間游刃有餘，完美駕馭R&B的情緒流動。當壓軸曲〈TWENTIES〉響起，全場手機燈海交織出動人畫面；而安可曲〈Heartbreak Anniversary〉前奏一出，全場隨即陷入集體心碎的合唱高潮。最終，GIVĒON在歡呼聲中驚喜下台與粉絲簽名、自拍，為這場感官饗宴畫下完美句點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補

不滿種大麻遭判刑！割頸兇手正面照曝光 動手前發長文「歡迎來殺人」