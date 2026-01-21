靈魂歌姬AiNA THE END首次亞巡登台 5月Legacy Taipei近距離開唱

AiNA THE END將展開首次官方亞洲巡演。（寬宏藝術提供）

日本創作歌姬AiNA THE END正式宣布將於2026年展開首次官方亞洲巡迴演唱會「AiNA THE END LIVE TOUR 2026 – PICNIC –」，巡演城市涵蓋曼谷與首爾，象徵她正式邁向國際舞台的重要里程碑，台北站將於5月11日在Legacy Taipei登場，將以最貼近觀眾的舞台形式呈現，完整展現她極具爆發力與情感層次的現場魅力，結束亞巡後將回到日本展開國內場次。

AiNA THE END於2015年以無伴奏龐克偶像團體BiSH成員身分出道，憑藉沙啞卻極富情感層次的嗓音，迅速成為團體最具代表性的靈魂人物之一，2021年發行全創作個人專輯《THE END》，正式展開個人音樂生涯，並以創作歌手身分在日本樂壇建立鮮明風格，其音樂橫跨搖滾、流行與另類聲響，歌詞真摯直接，情緒張力極強，被譽為當代最具感染力的日本女聲之一。

她亦為多部重量級動畫、電影與電視劇獻唱主題曲，包括《機動戰士鋼彈 水星的魔女》、《藥師少女的獨語》、《劇場版物怪：唐傘》與動畫《膽大黨》第2季等。2025年推出單曲〈革命途中 – On The Way〉一舉引爆全球社群平台，總播放次數突破15億次，連續20週進入日本告示牌單曲榜，並連續5週奪下日本告示牌動畫單曲榜冠軍與日本告示牌全球日本單曲榜（日本以外地區）冠軍寶座，同時打入告示牌專輯榜，展現她在日本與國際市場的高度影響力。

除了音樂成就，AiNA THE END在戲劇與舞台領域亦備受矚目，2022年主演百老匯音樂劇《珍妮絲》日本首演中，飾演主角Janis Joplin，2023年10月於岩井俊二執導電影《祈憐之歌》中首度擔綱電影主角，並憑該片獲得日本電影學院獎新人演員獎等多項肯定，展現其跨界實力。

近年來她的巡迴與專場演唱會場場售罄，包括首次登上日本武道館的「ENDROLL」專場，以及2024年在台灣舉辦的首場個人海外演唱會。2025年起，她接連完成「Hedgehog Smile」、「革命途中」等日本全國巡演，並受邀參與超過20場大型音樂節與活動Summer Sonic、VIVA LA ROCK、MTV VMAJ等大型音樂節舞台，更是再串流平台登上24個國家的Spotify前50名排行榜，每月最高聆聽人數高達517萬人的佳績，進一步奠定其在當代亞洲樂壇的領銜地位。

活動將於5月11日（一）晚間19點30分在Legacy Taipei舉行，全場均一票價$2,600，下週三（28日）早上10點在寬宏售票、全國萊爾富 、OK便利商店開賣。

