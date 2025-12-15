靈魂沙發不插電聊唱會 分享《失望的山》創作靈感

記者周毓洵／臺北報導

靈魂沙發（SoulFa）於2025年冬天正式推出第3張全新專輯《失望的山》，以10首作品記錄從校園踏入城市、在生活坡道上奔跑又停下的各種心情。日前於女巫店舉辦《SoulFa靈魂沙發－靈魂沙發發發發發三專了！不插電聊唱會》，以最貼近彼此的方式，將專輯創作過程中的想法、挫折與成長，毫無保留地分享給現場觀眾。

靈魂沙發（SoulFa）聊唱會以專輯同名單曲「失望的山」揭開序幕，主唱本山笑說：「今天不是演唱會，是帶著樂器的大型群聊。」現場開放觀眾隨時提問，氣氛輕鬆自在，也讓《失望的山》的概念變得格外貼近人心。本山分享，成長過程中被灌輸的「謙虛、忍耐、不製造紛爭」等價值，久而久之像堆成一座看不見的山，把情緒與恐懼壓在底下，直到某天才突然意識到：「我一直往上爬，卻忘了為什麼非得往上。」也因此誕生了「失望的山」這首歌。

主唱本山坦言，許多人明明對工作或生活感到不快樂，卻仍習慣說著「現在這樣也還好吧」、「換了會不會更糟」，把不快樂當成理所當然。《失望的山》想說的，正是與其勉強往前，不如誠實回頭看看，「回頭、往後走，其實比往前、往上更需要勇氣。」接著帶來「Best Life」，本山聊起年少時被定義的「成功人生公式」有車、有房、有家庭、有收入，但長大後才發現，真正的好生活其實很簡單。「我現在沒車、沒錢，可是走在路上覺得超棒，演出完回家也很滿足。」越長大，越清楚自己真正想要的是什麼。

演出尾聲，靈魂沙發（SoulFa）接連演唱「盪在空中」、「午夜宣言」，並以「荒唐的盡頭」作結，陪著觀眾走過《失望的山》裡的不同情緒段落。靈魂沙發（SoulFa）希望，《失望的山》能成為陪伴大家面對日常起伏的一張作品。

靈魂沙發（SoulFa）團員亨利（左起）、本山、Poopoo日前於女巫店舉辦《SoulFa靈魂沙發－靈魂沙發發發發發三專了！不插電聊唱會》。（放飛音樂提供）

靈魂沙發（SoulFa）團員Poopoo（左起）、亨利、本山推出第3張全新專輯《失望的山》，以十首作品記錄從校園踏入城市、在生活坡道上奔跑又停下的各種心情。（放飛音樂提供）