靈魂沙發新專輯遇靈異事件 「神秘人聲」越找越恐怖

靈魂沙發於女巫店開唱。（圖／放飛音樂提供）

靈魂沙發SoulFa推出第三張專輯《失望的山》，11日於女巫店開唱，把創作靈感及背後的故事、挫折與成長毫無保留地分享給觀眾。他們更提到在錄製專輯時遇到無法解釋的事件，在錄音室耳機中聽到疑似講話的聲音，莫名的「神秘人聲」在反覆確認後仍找不到來源，成為這張作品意外的小插曲。

當天以專輯同名單曲〈失望的山〉開場，主唱本山笑稱今天不是演唱會，而是「帶著樂器的大型群聊現場」，鼓勵觀眾隨時舉手提問。談起專輯概念與這首歌的靈感，他分享成長過程中被灌輸的「謙虛、刻苦、忍耐、不製造紛爭」等價值觀，如何在無形中堆成一座山，把情緒與恐懼壓在底下。專輯想傳達與其勉強往前，不如誠實地回頭看看，因為「回頭、往後走，比往前、往上更勇敢」。

接著靈魂沙發演唱〈Best Life〉，本山則聊到這首歌來自年少時大人灌輸的價值觀，「開跑車、早點生小孩、成家立業、收入多少才叫好人生。」但他長大後發現真正的最好生活根本不是這些，「我現在沒車、沒錢，可是走在路上覺得超棒，演出完回家也覺得我根本不需要那些東西才會幸福。」他笑說自己越長大越清楚心裡真正想要什麼。

靈魂沙發推出新專輯，左起為Poopoo、亨利、本山。（圖／放飛音樂提供）

〈無聲〉是亨利入團七年來寫下的第一首歌，別具意義。而在演唱〈銀河之王〉前，本山也爆料Poopoo以前幾乎一天要吃五個便當，是名副其實的「吃飯之王」，Poopoo也自曝因為開完闌尾炎的刀後，變成「打嗝之王」，也借歌提醒大家：「不是每個人都還記得自己曾經的自信，希望大家也找找心裡那個屬於你的『之王』。」

迷幻風格的〈咒〉則延伸了「價值與框架像咒語般束縛」的概念，他們更分享在錄音時發生的怪事，某段音樂之間的空檔一直出現「像是有人說話」的聲音，團隊以為是控制室麥克風忘記關，直到回頭查音軌、重唱、逐一排查後卻始終找不到來源，本山笑說：「其實也沒那麼恐怖啦，但大家越找越認真，一直要試圖找卻怎麼也找不到比較恐怖。」

在分享〈So Sad〉時，本山談到自己長期習慣壓抑情緒、不敢表達真正的感受，甚至一旦講了，會內疚三到五天，多年的壓力甚至讓身體一度出現呼吸不順的症狀，還曾被醫生誤診氣喘，最後看了三個醫生才發現源頭竟是焦慮，本山笑說從此不再讓自己內耗，「一件事如果我知道我講了你可能不開心，但我還是得講，因為我也要舒服。」他說現在「內疚一天就結束」，是成熟也是自我修復的一部分。

靈魂沙發與歌迷開心合影。（圖／放飛音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導