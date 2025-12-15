靈魂沙發遇靈異事件！錄音驚現詭異人聲 主唱再爆呼吸不順

記者徐珮華／台北報導

靈魂沙發（SoulFa）推出第3張專輯《失望的山》，以10首作品記錄從校園踏入城市、在生活坡道上奔跑又停下的心情。他們日前於女巫店舉辦不插電聊唱會，提及錄製專輯時遇到無法解釋的事件，在錄音室耳機中聽到疑似講話的聲音，莫名的「神秘人聲」在反覆確認後仍找不到來源，成為這張作品意外的小插曲。

「靈魂沙發」Poopoo（左起）、亨利、本山推出新作品《失望的山》。（圖／放飛音樂提供）

團員分享作品背後故事：〈無聲〉是亨利入團7年來寫下的第一首歌，別具意義。演唱〈銀河之王〉前，主唱本山爆料Poopoo以前幾乎一天要吃5個便當，是名副其實的「吃飯之王」，Poopoo也自曝因為開完闌尾炎的刀後，變成「打嗝之王」，笑料不斷，也借歌提醒大家：「不是每個人都還記得自己曾經的自信，希望大家也找找心裡那個屬於你的『之王』。」

廣告 廣告

迷幻風格的〈咒〉則延伸「價值與框架像咒語般束縛」的概念。他們分享錄音時，某段音樂之間的空檔一直出現「像是有人說話」的聲音，團隊以為是控制室麥克風忘記關，直到回頭查音軌、重唱、逐一排查後卻始終找不到來源，成為了這首歌意外的插曲，本山笑說：「其實也沒那麼恐怖啦，但大家越找越認真，一直要試圖找卻怎麼也找不到比較恐怖。」

靈魂沙發舉辦「SoulFa靈魂沙發｜靈魂沙發發發發發三專了！不插電聊唱會」，分享錄音遇到的靈異事件。（圖／放飛音樂提供）

分享〈So Sad〉時，本山談到自己長期習慣壓抑情緒、不敢表達真正感受，甚至一旦講了，會內疚3至5天。長達多年的壓力甚至讓身體一度出現呼吸不順的症狀，還曾被醫生誤診氣喘，最後看了3個醫生才發現源頭竟是焦慮，從此不再讓自己內耗，現在至少內疚一天就結束：「一件事如果我知道我講了你可能不開心，但我還是得講，因為我也要舒服。」

更多三立新聞網報導

鋼鐵千金坐擁2億身家！「父植物人+母失智」罹憂鬱症 崩潰動念尋短

賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境

獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝

坣娜富商尪二度喪妻…薛智偉鬆口再婚可能！遭傳「身家280億」回應了

