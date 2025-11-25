靈鷲山取景拍攝 歌手李恩邦《有我們在》MV動人上架

歌手李恩邦在多羅觀音前雙手合十，為災民祈願。（靈鷲山佛教教團提供）

328緬甸強震重創當地，無數家庭瞬間失去家園，國際社會高度關注。來自緬甸的華人歌手李恩邦，看到災後慘況與各界馳援身影，深受觸動，寫下《有我們在》公益歌曲；最新MV近日於Youtube、微信影音號上架，感動不少網友，留言紛紛表示「滿滿希望的力量，畫面與歌聲都很療癒。」

李恩邦曾在民國80年推出專輯《對愛很認真》，是台灣歌迷記憶中的好聲音。離開歌壇30年，原本不再打算復出，但面對家鄉的巨大傷痛，他決定以音樂回應：「看到災民受苦，也看到來自世界各地一起幫忙的人，那份善意讓我非常感動。」

《有我們在》公益歌曲MV，上靈鷲山取景。（靈鷲山佛教教團提供）

他表示，《有我們在》是一首獻給災民的鼓勵歌曲，也給所有投入救援者的感謝歌，希望提醒大家，重建的路很長，災民需要持續的關懷與支持。天災無情，但愛可以讓人再站起來。

MV由導演何晏瑋團隊操刀，今年9月底上山勘景、10月正式拍攝。除了錄音室畫面，也穿插當時緬甸房舍倒塌的震撼影像，並特別將外景選在靈鷲山無生道場。

歌曲MV由導演何晏瑋團隊操刀。（靈鷲山佛教教團提供）

長期居住在台灣的李恩邦，與靈鷲山開山住持心道法師同樣出生於緬甸，也已皈依法師近10年。他久未回山，這次踏上靈鷲山，依舊被那份寧靜與莊嚴深深觸動：「建築雖然有些變化，但三乘合一道場的氛圍始終一樣。海天一色的景緻非常震撼，也讓MV拍起來美得不可思議。」

《有我們在》MV中，歌手在多羅觀音前雙手合十，為災民祈願；海風輕拂、陽光灑落，畫面與歌詞「要用愛把希望點燃」相互呼應，使整支MV充滿療癒力量。製作前期由愛緬基金會協助聯繫，也展現跨國慈善合作的成果。

震災後，靈鷲山第一時間在災區搭棚施粥，並自台灣與泰國緊急運送乾糧、藥品及屍袋等物資；其後與國際社區夥伴（CPI）深入重災區啟動義診，提供數百戶失業家庭生活補助。

重建階段攜手台灣佛教團體共同勘災，發放白米與援助金，並在曼德勒、實皆、內比都等地協助寺院整建與組合屋興建，讓災民有處可安，後續展開心靈關懷，讓災民從「有家可住」走向「心有所安」，與《有我們在》這首歌曲一樣，都讓漫長重建之路多了一股溫暖的力量。

