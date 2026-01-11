靈鷲山台南普仁獎表彰118位學子 共同見證小太陽堅韌的生命故事
靈鷲山台南區普仁獎頒獎典禮11日於台南遠東香格里拉飯店舉行，表揚118位不向困境低頭、逆流而上的小太陽。台南市長黃偉哲親臨現場祝賀，與孩子們一同分享榮耀時刻；現場並有400多位師長、家長與來賓齊聚一堂，共同見證小太陽堅韌而動人的生命故事。
靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立普仁獎，自2003年創辦以來，普仁獎已累計獎勵13,134位學生，並訪視16,353個家庭，成為台灣深具影響力的品德教育獎項之一。
此次台南區118位普仁小太陽中，國小 53位、國中65位。其中宅港國小 6年級周君憲、大橋國小 6年級林鈺琇、 西港國小5年級高展翌、岸內國小6年級林巧威、篤加國小6年級林芷歆、大光國小 5年級李宣緯、下營國中 8年級胡虹妤7位學生更入圍全國普仁獎，展現卓越而動人的生命典範。
頒獎典禮在悠揚溫潤的二胡樂聲中揭開序幕，台南市長黃偉哲致詞時表示，雖然公務行程繁忙，他仍特別重視普仁獎頒獎典禮，因為小太陽的生命故事令人深受感動。他也感謝心道法師創立普仁獎，長年推動品德教育，淨化人心，從小培養孩子正確的人生觀。市長也肯定每一位獲獎的小太陽，都是台南的光榮，未來社會的重要棟梁，並祝福大家在新的一年馬上發財、馬上健康。
靈鷲山普仁獎全球推行委員會副總召集人寶月法師致詞表示，每次來到普仁獎頒獎典禮現場，都會覺得充滿能量，生命很有意義。法師也提到，普仁獎並不只重視學業，更看重品德養成，強調三好：身好、口好、意好以及五德：正面、積極、樂觀、愛心、願力。讓同學從小就培養良善的品德，走向正確的人生方向。他也鼓勵小太陽，心道法師在戰火下成長，從小的願望就是世界和平，不管環境如何困頓，他從沒放棄初衷。並勉勵小太陽們，把成長過程的各種因緣與所遇到的困頓當成生命的養分、禮物，最後以心道法師新春墨寶「火馬飛騰，德旺科祿權」，祝福大家順利平安，迎向紅火的馬年。
宅港國小的周君憲出生於4口之家，7個月大時因進行腦部手術傷及視神經，導致左眼全盲、右眼視力嚴重退化。面對突如其來的生命考驗，君憲沒有被逆境擊倒，反而以開朗、樂觀的態度迎向生活，而音樂，成為他生命中重要的陪伴與力量來源。在校期間，他積極參與烏克麗麗、小提琴、直笛與太鼓等音樂社團。君憲特別喜歡烏克麗麗溫暖清亮的音色，社團也時常應鄰近社區邀請前往演出。不只享受演奏的樂趣，君憲也自學音樂編輯軟體，他計畫將普仁獎學金用於購置桌上型電腦，讓音樂創作更便利，踏實地朝夢想前進。
大橋國小的林鈺琇，在家中排行老二，一家6口，大哥在外求學，鈺琇自發地承擔起照顧弟弟妹妹的責任。做為普仁獎的學生代表，鈺琇在典禮中進行中英文致詞，她分享，普仁獎的榮譽對她而言不只是一份獎學金，更像一盞溫暖的燈火，在她迷惘的時候支持她堅定向前。環境或許無法選擇，但可以選擇面對環境的態度，會將獲獎的肯定化為前進的力量，並期許自己未來也做點燈的人，回饋來自各界的關懷與溫暖，最後並感謝靈鷲山慈善基金會及共同成就普仁獎的善心人士。瑞峰國小王怡仁校長上台分享，雖然學校在偏遠地區，但來自各界的關懷及協助，讓瑞峰國小的孩子們仍能在充滿愛的環境下成長。
典禮中，小太陽親手書寫感謝卡，送給功德主與師長，以真誠文字表達心中的感謝之情；典禮中並頒發家訪志工及功德主感謝狀，感謝家訪志工不辭路途遙遠，深入走訪社區與校園，發掘在逆境中仍努力向上的小太陽；功德主們則以實際行動挹注資源，成為小太陽穩定而溫暖的後盾，支持他們安心就學、勇敢築夢。
小太陽動人的生命故事，不僅展現孩子們面對逆境的堅韌與善念，也反映出師長的長期陪伴是支持小太陽的重要力量。典禮中頒發大內國小、大橋國小、白河國小、西港國小、和順國小、官田國小、果毅國小、崑山國小、瑞峰國小、篤加國小、錦湖國小、六甲國中、永仁高中附設國中、安定國中、沙崙國中、忠孝國中、南化國中、南光高中附設國中等18所學校，「推動品德教育楷模獎」，感謝他們長期深耕品德教育、用心守護孩子成長。
