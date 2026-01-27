靈鷲山向陽而生成長營 普仁學子齊聚一堂探索內在潛能 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】靈鷲山慈善基金會1月25日至27日舉辦「2026靈鷲山向陽而生成長營」，以「立願啟程」為主題，邀集來自全台高中職及大專院校的普仁學子齊聚一堂。3天2夜的沉浸式體驗，引導學員探索內在潛能，播下「利他」與「造福」的善種子，在相互照映中，看見向陽而生的希望之光。

這個寒假，一群充滿活力的年輕學子來到台灣東北角山海之間，在靈鷲山聖山園區福城、金佛殿、善法大樓及福容飯店等場域，透過體驗、對話、闖關挑戰、團隊協作與行動，構築一座立體學習場域，展開一場尋找自我與生命意義的深度旅程。

營隊第一天從彼此認識出發，透過「命中注定」破冰活動，迅速拉近學員距離。接續的「福慧雙修」福城導覽，結合空間走讀與尋寶任務，學員化身「現代善財童子」，在四道關卡中辨識AR互動壁畫中的《維摩詰經》，討論生命中最重要的福氣。

透過「命中注定」破冰活動，快速拉近學員距離。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

「這不只是在玩尋寶遊戲，而是在找尋人生答案。」台南女中郭姵岑對放光玉佛與多寶臥佛印象深刻，直言不像到廟裡拜拜，更像走進一座博物館。營隊另安排「幸福啟城」、「心靈速激湯」等活動，讓學員在合作與分享中建立信任，逐步形成自在、開放的學習氛圍。

第2天進入核心素養培訓，活動導師莊凱傑帶領「潛能開發」與「黃金溝通」課程，協助學員辨識自身特質與優勢，發掘尚未被實現的可能，並透過清楚表達與有效傾聽的練習，強化人際互動與團隊合作能力。接著在「永續未來桌遊」與「未來實驗室」中，學員於模擬情境裡學習將視角從個人延伸至社會與環境，思考自身角色如何回應公共議題，並在團隊合作中建立互助互信的社群關係。

晚間登場的「心光晚宴同學會」將氣氛推向高潮。隊輔與學員青春不設限，或唱、或跳、或RAP，木吉他、木箱鼓齊出，還有學員展現左右手同時轉書與解鎖魔術方塊的特技。台上熱情演出、台下合唱應和，手機手電筒隨節奏搖擺，現場宛如演唱會，也成為情感交流最溫馨的時刻。

「心光晚宴同學會」上，學員展現才藝。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

活動尾聲的「向陽發願儀式」，隊輔與學員在金佛殿平安、成功、圓滿三尊金佛前，鄭重寫下覺醒的潛能，並發願帶回生活中實踐利他的行動，及持續精進的學習方向，並以簽名做為對自己的承諾。

在金佛殿平安、成功、圓滿三尊金佛前進行「向陽發願儀式」。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

結業式上，基金會為每位學員頒發證書，象徵內在超能力正式啟動，也為投入陪伴的隊輔頒發志工證書，肯定他們以熱誠成為他人生命中的向陽力量。基金會期許學子們能帶著在山海間累積的能量，持續閃耀光芒，成為照亮社會的溫暖陽光。