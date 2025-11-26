靈鷲山啟動醫者願心 天主教院長建佛堂奉《華嚴經》助緬甸醫療培力

王偉傑院長推動國際醫療，曾促成桃園醫院與緬甸肝臟基金會的合作。(圖:靈鷲山佛教教團提供)

台灣的醫療體系裡，院內設置宗教空間並不罕見，但由天主教徒主動籌建佛堂、且供奉的是被譽為「經中之王」的《華嚴經》，卻極為少見。衛生福利部樂生療養院王偉傑院長與靈鷲山結緣近二十年，長期擔任靈鷲山全球榮董總會執行顧問。

他行醫秉持「視病如親」初心，深耕國際醫療領域，曾親赴緬甸義診，更安排當地醫師來台受訓，協助提升緬甸醫療量能；此外，他也捐資修繕靈鷲山滿布石子的朝山步道，讓大眾朝山更安全易行。

靈鷲山已故首座了意法師的父親因病住院，王偉傑在了意法師接引下，結識靈鷲山開山住持心道法師。他提到，心道法師是位親切而有智慧的長者，當生命中面臨重大關卡—姐姐罹癌、父親往生—心道法師給他的開導，讓他能以平穩的心境面對生命的課題，釋然地看待生死。

王偉傑說，管理醫院遇到困難、挫折的時刻，他通常用睡眠充電，也在心道法師的建議下，開始持誦《藥師經》及《金剛經》，迄今已念誦《藥師經》六百多遍，《金剛經》二百遍，念經時專注當下可以讓他忘卻煩惱，唸完經後，心情也會比較平靜。

新冠疫情期間，王院長得知緬甸有百餘位僧眾受感染，他積極奔走協助，募集維生D、鈣片、葉酸等數百份防疫藥品，馳援當地寺院與醫療單位。而後，透過靈鷲山在緬甸深耕多年建立的橋梁，王王偉傑促成衛生福利部桃園醫院與緬甸肝臟基金會的合作。他親赴緬甸義診時，深刻體會當地醫療設備與技術和台灣的落差，例如：超音波檢查在台灣是基本技能，但在緬甸卻不普及。

為使協助更具永續性，他邀請腸胃科醫師同行示範教學，並安排多位緬甸青年醫師來台受訓，提供完整課程與食宿機票，甚至假日期間帶他們上靈鷲山參訪。一次行程中偶遇，心道法師特別勉勵他們，讓遠道而來的醫師深受感動。

《華嚴經》有經中之王美稱，揭示「一即一切，一切即一」的宇宙觀，強調萬物本為生命共同體，是多元共生、相依共存的。而王偉傑院長長年投身醫療與公益服務的歷程，正是多元共生、相依共存的最佳展現。

他在生活中具體落實華嚴精神，以醫者本懷關注病患的身心健康，以國際醫療跨越地域與文化障礙，致力照護每一個需要幫助的生命。他用慈悲、願心與實際行動樹立典範，讓大眾看見，每一次對他人的付出，都能轉化為實際改變，造福更多生命。