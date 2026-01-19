靈鷲山嘉義新講堂上梁大典 慈善力量在嘉深根

記者黃音文／嘉義報導

靈鷲山嘉義新講堂今（19）日舉行上梁大典，活動在祥獅獻瑞、法師灑淨與慈悲稱頌中莊嚴展開，嘉義市長黃敏惠、陳姿妏議長、立委林倩綺與各界貴賓出席共同見證寶梁安裝儀式，並一同為嘉義市祈禱祝福。黃敏惠表示，上梁儀式里程碑不僅象徵建築工程順利推進，更寓意佛法與慈善力量在嘉義深根茁壯，期盼新講堂成為市民心靈依靠與社會教化的重要平台。

嘉義講堂安梁大吉，象徵建築結構邁向完成的重要里程碑，更代表眾人信願的凝聚，是佛法在人間相續的殊勝因緣。靈鷲山開山住持心道法師曾慈悲開示：「講堂是心靈的地標，是我們找到本心的所在。上梁代表信仰傳承的法脈將代代相傳，佛法永續興隆不斷層，只要佛法永續了，社會就會善良和諧。」未來嘉義講堂規劃地下1層，地上5層，整體設計採簡約現代禪風，融合自然光影與靜謐空間，將陸續舉辦禪修課程、佛學講座、青年培育及靈性生態理念推廣。

黃敏惠表示，上梁象徵的不只是工程進度，更是「立願、立信、立德」的起點。靈鷲山以「慈悲與禪」「地球一家」為核心精神，長年深耕心靈教育與公益關懷，尤其「普仁獎」邁入第23年，以「普仁23，以愛傳善」陪伴無數孩子走過生命幽谷，培育品德與良善種子，與市府推動長者照顧、弱勢扶持、青年培力及社區營造的方向相互呼應，靈鷲山是嘉義市邁向幸福城市的重要夥伴。

黃敏惠並用一首詩「祥獅獻瑞迎寶樑、法鼓聲中福慧長、嘉邑同霑甘露雨、講堂巍立佑四方」祝福典禮圓滿，期盼新講堂落成後，讓佛法智慧與普仁精神持續在校園與社會扎根，為城市帶來安定人心的力量與光明希望。

典禮在鼓聲與祥獅舞步揭開序幕，法師依傳統儀軌進行灑淨加持，為講堂注入清淨莊嚴氣息。代理方丈大康法師以慈悲稱頌為工程祝禱，祈願興建順利、法輪常轉。隨後進行寶梁安裝與點金筆儀式，伴隨鳴炮誌慶、舞獅呈祥及吉祥布條高掛，傳統禮俗與宗教意涵交織，彰顯佛教禮儀莊重與文化深度。

