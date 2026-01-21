靈鷲山嘉義新講堂上梁大典

鷲山嘉義新講堂日前舉行上梁大典，活動在祥獅獻瑞、法師灑淨與慈悲稱頌中莊嚴展開，黃敏惠市長與各界貴賓出席共同見證寶梁安裝儀式，並一同為嘉義市祈禱祝福。黃市長表示，上梁儀式里程碑不僅象徵建築工程順利推進，更寓意佛法與慈善力量在嘉義深根茁壯，期盼新講堂成為市民心靈依靠與社會教化的重要平台。

黃市長說，上梁象徵的不只是工程進度，更是「立願、立信、立德」的起點。靈鷲山以「慈悲與禪」「地球一家」為核心精神，長年深耕心靈教育與公益關懷，尤其「普仁獎」邁入第23年，以「普仁二三，以愛傳善」陪伴無數孩子走過生命幽谷，培育品德與良善種子，與市府推動長者照顧、弱勢扶持、青年培力及社區營造的方向相互呼應，靈鷲山是嘉義市邁向幸福城市的重要夥伴。黃市長並用一首詩「祥獅獻瑞迎寶梁、法鼓聲中福慧長、嘉邑同霑甘露雨、講堂巍立佑四方」祝福典禮圓滿，期盼新講堂落成後，讓佛法智慧與普仁精神持續在校園與社會扎根，為城市帶來安定人心的力量與光明希望。

市政府民政處表示，嘉義市推動長照關懷與社會安全網，需宗教與民間團體共同參與。靈鷲山多年來陪伴無數家庭走過人生起伏，展現宗教濟世利人的精神。未來市府將持續與靈鷲山合作，讓宗教善能量結合市政建設，成為長者心靈依靠、青少年生命學堂及家庭倫理扎根的重要力量，共同營造幸福嘉義。