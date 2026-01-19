靈鷲山嘉義講堂上樑大典 市長黃敏惠祈福城市共好

（記者黃信峯／嘉義報導）靈鷲山嘉義新講堂今（19）日舉行上樑大典，在祥獅獻瑞、法師灑淨與慈悲稱頌中莊嚴展開，嘉義市長黃敏惠、陳姿妏議長、民政處長林家緯、立委林倩綺與傅大偉、陳家平、黃敏修等議員以及靈鷲山護法會秘書長寶月法師、多位常住法師、副總會長鄭呂碧雪、執行理事張豐聯、靈鷲山嘉義區榮譽董事聯誼會顧問何經、全一水電負責人熊千綺等多位企業主，到場祝福嘉義講堂法音遍傳、廣利群生。

圖/靈鷲山嘉義新講堂舉行上樑大典，嘉義市長黃敏惠、陳姿妏議長、立委林倩綺與各界貴賓共同見證寶樑安裝儀式。記者黃信峯翻攝

嘉義講堂安梁大吉，象徵建築結構邁向完成的重要里程碑，更代表眾人信願的凝聚，是佛法在人間相續的殊勝因緣。靈鷲山開山住持心道法師曾慈悲開示：「講堂是心靈的地標，是我們找到本心的所在。上梁代表信仰傳承的法脈將代代相傳，佛法永續興隆不斷層，只要佛法永續了，社會就會善良和諧。」未來嘉義講堂規劃地下1層，地上5層，整體設計採簡約現代禪風，融合自然光影與靜謐空間，將陸續舉辦禪修課程、佛學講座、青年培育及靈性生態理念推廣。

市長黃敏惠表示，上樑象徵的不只是工程進度，更是「立願、立信、立德」的起點。靈鷲山以「慈悲與禪」「地球一家」為核心精神，長年深耕心靈教育與公益關懷，尤其「普仁獎」邁入第23年，以「普仁23，以愛傳善」陪伴無數孩子走過生命幽谷，培育品德與良善種子，與市府推動長者照顧、弱勢扶持、青年培力及社區營造的方向相互呼應，靈鷲山是嘉義市邁向幸福城市的重要夥伴。黃敏惠並用一首詩「祥獅獻瑞迎寶樑、法鼓聲中福慧長、嘉邑同霑甘露雨、講堂巍立佑四方」祝福典禮圓滿，期盼新講堂落成後，讓佛法智慧與普仁精神持續在校園與社會扎根，為城市帶來安定人心的力量與光明希望。

典禮在鼓聲與祥獅舞步揭開序幕，法師依傳統儀軌進行灑淨加持，為講堂注入清淨莊嚴氣息。代理方丈大康法師以慈悲稱頌為工程祝禱，祈願興建順利、法輪常轉。隨後進行寶樑安裝與點金筆儀式，伴隨鳴炮誌慶、舞獅呈祥及吉祥布條高掛，傳統禮俗與宗教意涵交織，彰顯佛教禮儀莊重與文化深度。

嘉義市政府民政處表示，嘉義市推動長照關懷與社會安全網，需宗教與民間團體共同參與。靈鷲山多年來陪伴無數家庭走過人生起伏，展現宗教濟世利人的精神。未來市府將持續與靈鷲山合作，讓宗教善能量結合市政建設，成為長者心靈依靠、青少年生命學堂及家庭倫理扎根的重要力量，共同營造幸福嘉義。

