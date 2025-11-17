靈鷲山嘉義講堂啟建音樂會登場 陳冠宇、張秀卿同台獻藝

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】靈鷲山嘉義中心日前(16日)在嘉義大學國際音樂廳舉辦「抵嘉，咱的所在有光！」音樂會，以音符凝聚善念，為籌建「嘉義講堂」揭開序幕。活動座無虛席，樂團、舞蹈及鼓隊輪番演出，壓軸由「鋼琴王子」陳冠宇與「台語天后」張秀卿接力登場，現場掌聲不斷。靈鷲山都監院院長常存法師感謝各界以行動護持，盼佛法在嘉義深耕茁壯；嘉義市政府民政處長林家緯代表市長黃敏惠出席致意，肯定靈鷲山為嘉義注入光與希望。

靈鷲山都監院院長常存法師（右二）、嘉義中心監院寶曜法師（左一）希望佛法在嘉義生根深耕。（靈鷲山佛教教團提供）

音樂會節目以「嘉尚好聽、尚讚抵嘉、飛返來嘉、我們這一嘉、抵嘉有光、嘉恁做伙行」為主題串聯。主持人、作家吳家德以「嘉義是自帶光源的城市」開場，邀請大眾以心聚善、與光同行，並感謝市民共同見證嘉義文化能量的綻放；嘉義民族管弦樂團、Tan’a Youth Choir濁岸迴聲合唱團、響飛直笛合奏樂團、嘉義中心敦煌舞團與鼓隊先後演出。

音樂會的精彩節目輪番上演。（靈鷲山佛教教團提供）

壓軸演出中，陳冠宇以古典樂曲展現深情，張秀卿接續演唱〈車站〉、〈想厝的心情〉等經典曲目，並在〈滿面春風〉走入觀眾席分送「福氣風車」，全場400支風車齊轉，氣氛嗨到最高點。會場同步舉辦「抵嘉市集」，展售在地手作、友善食品及佛珠飾品，吸引民眾駐足。

「抵嘉市集」人潮滿貫。（靈鷲山佛教教團提供）

常存法師表示，音樂會不僅是藝文饗宴，更是善願的匯聚。他提到，建寺功德為「一本萬利」的善業，眾人共同造善因，必能成就集體福報。他感恩護法志工及社會各界以願力支持，為嘉義打造心靈福田。

活動吸引市府、議會、企業與學界貴賓到場支持。監院寶曜法師回憶曾在嘉義女中就讀三年，指嘉義是他的第二故鄉，並分享心道法師以「慈悲喜捨」四無量心建設講堂的理念。

籌建中的嘉義新講堂，預計2027年啟用。(圖／記者邱嘉琪攝)

新講堂預計於2027年啟用，位於湖子內興美二路與順興二路口，規劃為現代禪意空間，未來將推動禪修、佛學講座、靈性生態及青年培育等活動。靈鷲山呼籲大家續以願力同行，為講堂建設添磚加瓦，讓佛法在嘉義代代相傳。